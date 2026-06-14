Wolff vreest voor Ferrari: "Wij kunnen ons geen groot upgradepakket veroorloven"
Wolff vreest voor Ferrari: "Wij kunnen ons geen groot upgradepakket veroorloven"
Ondanks de pole position van George Russell en de derde startplek voor kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli is Toto Wolff er niet gerust op voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De teambaas en CEO van Mercedes ziet dat rivaal Ferrari een flinke stap heeft gezet en legt uit waarom hij vreest dat zijn eigen renstal niet met een passend antwoord kan komen. Bovendien houdt de Oostenrijker zijn hart vast voor de naderende start, waarbij Lewis Hamilton zich in zijn Ferrari precies tussen de twee Mercedes-bolides heeft genesteld.
De verrassing zat voor de leiding van de Zilverpijlen vooral in de plotselinge snelheid van de SF-26 tijdens de kwalificatie. Waar Mercedes op vrijdag nog dacht een comfortabele marge te hebben, bleek Hamilton in Q3 slechts 0,064 seconden toe te geven op de poletijd van Russell. Wolff vermoedt dan ook dat hij op het verkeerde been is gezet. "Uit onze gegevens bleek dat ze een halve seconde achterlagen in een snelle ronde, maar in plaats daarvan staan ze gewoon heel dichtbij. Waarschijnlijk hebben ze vrijdag met meer brandstof gereden dan wij", stelt hij tegenover AutoRacer.
Mercedes kan zich groot upgradepakket niet veroorloven
De vooruitgang van de Scuderia komt niet uit de lucht vallen. De SF-26 is namelijk op de schop gegaan in aanloop naar het raceweekend in Spanje. De gehele voorvleugel, de endplates ervan en de neus zijn volledig gewijzigd. Ferrari gaf aan hiermee meer 'controle' te willen krijgen over hoe de voorvleugel werkt. Tevens is de Straight Mode, de actieve aerodynamica, beter geïntegreerd binnenin de neus. De vloer, sidepods en diffuser zijn ook compleet nieuw op de scharlakenrode bolide. Het zal op vele vlakken van de Ferrari de downforce verbeteren zonder dat de auto buiten het juiste werkvenster zal vallen.
Wolff maakt zich zorgen over deze inhaalslag, zeker nu Mercedes het constructeurskampioenschap weliswaar leidt met 244 punten, maar Ferrari de achtervolging nadrukkelijk heeft ingezet. "Ferrari heeft een monsterlijke upgrade meegebracht. Dit pakket is belangrijk. Wij moeten de handen uit de mouwen steken, want door het kostenplafond kunnen wij ons zo'n ontwikkeling niet eens veroorloven", aldus de teambaas.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell
- 17 minuten geleden
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"
- 3 uur geleden
- 1
Hamilton verbaasd na P2 in kwalificatie: "Ik dacht, jeetje, waar ga ik de pace vandaan halen?"
- Gisteren 17:33
Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"
Troef Verstappen maakt hem grote kanshebber voor overwinning GP Barcelona-Catalonië
Piastri snoeihard richting FIA na straffen-saga Monaco: "Complete puinhoop"
'Ferrari breidt revolutionair motorconcept uit, introduceert in Oostenrijk eerste ADUO-upgrade'
Net binnen
LIVE | Grand Prix van Barcelona: om 15:00 uur begint de race
- 29 minuten geleden
Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell
- 17 minuten geleden
De definitieve startopstelling voor de GP van Barcelona-Catalonië na FIA-straf
- 45 minuten geleden
Verstappen stipt hoge bandenslijtage aan: "Gaat echt pittig worden"
- 53 minuten geleden
Wolff vreest voor Ferrari: "Wij kunnen ons geen groot upgradepakket veroorloven"
- 1 uur geleden
Verstappen waagt zich niet aan opstelling voor Oranje: "Dat laat ik fijn aan Ronald over"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni