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An edited image of Toto Wolff grinning and Fred Vasseur looking suspicious on the backdrop of a Mercedes car

Wolff vreest voor Ferrari: "Wij kunnen ons geen groot upgradepakket veroorloven"

An edited image of Toto Wolff grinning and Fred Vasseur looking suspicious on the backdrop of a Mercedes car — Foto: © IMAGO x GPFANS

Wolff vreest voor Ferrari: "Wij kunnen ons geen groot upgradepakket veroorloven"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Ondanks de pole position van George Russell en de derde startplek voor kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli is Toto Wolff er niet gerust op voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De teambaas en CEO van Mercedes ziet dat rivaal Ferrari een flinke stap heeft gezet en legt uit waarom hij vreest dat zijn eigen renstal niet met een passend antwoord kan komen. Bovendien houdt de Oostenrijker zijn hart vast voor de naderende start, waarbij Lewis Hamilton zich in zijn Ferrari precies tussen de twee Mercedes-bolides heeft genesteld.

De verrassing zat voor de leiding van de Zilverpijlen vooral in de plotselinge snelheid van de SF-26 tijdens de kwalificatie. Waar Mercedes op vrijdag nog dacht een comfortabele marge te hebben, bleek Hamilton in Q3 slechts 0,064 seconden toe te geven op de poletijd van Russell. Wolff vermoedt dan ook dat hij op het verkeerde been is gezet. "Uit onze gegevens bleek dat ze een halve seconde achterlagen in een snelle ronde, maar in plaats daarvan staan ze gewoon heel dichtbij. Waarschijnlijk hebben ze vrijdag met meer brandstof gereden dan wij", stelt hij tegenover AutoRacer.

Mercedes kan zich groot upgradepakket niet veroorloven

De vooruitgang van de Scuderia komt niet uit de lucht vallen. De SF-26 is namelijk op de schop gegaan in aanloop naar het raceweekend in Spanje. De gehele voorvleugel, de endplates ervan en de neus zijn volledig gewijzigd. Ferrari gaf aan hiermee meer 'controle' te willen krijgen over hoe de voorvleugel werkt. Tevens is de Straight Mode, de actieve aerodynamica, beter geïntegreerd binnenin de neus. De vloer, sidepods en diffuser zijn ook compleet nieuw op de scharlakenrode bolide. Het zal op vele vlakken van de Ferrari de downforce verbeteren zonder dat de auto buiten het juiste werkvenster zal vallen.

Wolff maakt zich zorgen over deze inhaalslag, zeker nu Mercedes het constructeurskampioenschap weliswaar leidt met 244 punten, maar Ferrari de achtervolging nadrukkelijk heeft ingezet. "Ferrari heeft een monsterlijke upgrade meegebracht. Dit pakket is belangrijk. Wij moeten de handen uit de mouwen steken, want door het kostenplafond kunnen wij ons zo'n ontwikkeling niet eens veroorloven", aldus de teambaas.

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