close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton sprays champagne on the F1 podium

Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona

Lewis Hamilton sprays champagne on the F1 podium — Foto: © IMAGO

Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona

De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië leverde Lewis Hamilton op als winnaar voor George Russell en Lando Norris. De stand is zowel voorin als achterin op de schop gegaan bij de coureurs en constructeurs qua gaten.

Door de zege van Hamilton en de tweede plaats van Russell lopen ze flink in op Andrea Kimi Antonelli, die uitviel in de slotfase en daardoor 25 punten en 18 punten verloor op het duo dat hem vooral uitdaagt. Ook Charles Leclerc viel uit en ziet concurrenten Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen flink wat punten pakken.

Constructeurs na Barcelona

Bij de constructeurs is Ferrari nog steeds de voornaamste uitdager van Mercedes, maar loopt het niet veel in omdat ze allebei een coureur zagen uitvallen. McLaren en Red Bull scoren met twee auto's punten, net zoals Alpine en Racing Bulls. Daardoor scoren vijf teams punten. Geen punten voor Haas, Williams, Audi, Aston Martin en Cadillac.

Stand Formule 1-wereldkampioenschap

1. Antonelli - 156 punten
2. Hamilton - 115 punten
3. Russell - 106 punten
4. Leclerc - 75 punten
5. Norris - 73 punten
6. Piastri - 68 punten
7. Verstappen - 55 punten
8. Gasly - 41 punten
9. Hadjar - 34 punten
10. Lawson - 26 punten
11. Colapinto - 19 punten
12. Bearman - 18 punten
13. Lindblad - 12 punten
14. Sainz - 6 punten
15. Albon - 5 punten
16. Ocon - 3 punten
17. Bortoleto - 2 punten
18. Alonso - 1 punt
19. Hülkenberg - 0 punten
20. Bottas - 0 punten
21. Pérez - 0 punten
22 Stroll - 0 punten

Stand constructeurs

1. Mercedes - 262 punten
2. Ferrari - 190 Punten
3. Mclaren - 141 Punten
4. Red Bull Racing - 89 punten
5. Alpine - 60 punten
6. Racing Bulls - 38 punten
7. Haas - 21 punten
8. Williams - 11 punten
9. Audi - 2 punten
10. Aston Martin - 1 punten
11. Cadillac - 0 punten

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes McLaren Lando Norris Ferrari

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Barcelona: Hamilton wint, Verstappen vierde Live

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Barcelona: Hamilton wint, Verstappen vierde

  • 3 uur geleden
  • 5
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

  • 1 uur geleden
  • 2
Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell

Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell

  • 3 uur geleden
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"

Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"

  • Vandaag 10:52
  • 2
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Barcelona: Leclerc crasht hard, Mercedes en Hamilton strijden om pole Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Barcelona: Leclerc crasht hard, Mercedes en Hamilton strijden om pole

  • Gisteren 15:54
'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'

'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'

  • 11 juni 2026 12:12
  • 9

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

17:55
Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona
17:12
Antonelli op het matje geroepen bij FIA na uitvalbeurt Barcelona, loopt risico op gridstraf
17:07
Norris door uitvalbeurt Antonelli naar podium in Barcelona: 'Zal snel weer op P1 staan'
16:51
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

Net binnen

18:16
Red Bull-fans willen verbeteringen zien: 'Stop met de felicitaties en laat verbeteringen zien'
17:41
Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"
17:25
Verstappen tevreden over P4 en wijst naar speciaal moment voor Hamilton
17:12
Antonelli op het matje geroepen bij FIA na uitvalbeurt Barcelona, loopt risico op gridstraf
17:07
Norris door uitvalbeurt Antonelli naar podium in Barcelona: 'Zal snel weer op P1 staan'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin" Max Verstappen

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"

43 minuten geleden 3
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk" Hamilton wint in Spanje

Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

1 uur geleden 2
Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli Samenvatting GP Barcelona-Catalonië

Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli

1 uur geleden 22
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi" Extra steun voor protest

Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"

Vandaag 10:52 2
Ontdek het op Google Play
x