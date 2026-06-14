Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona

De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië leverde Lewis Hamilton op als winnaar voor George Russell en Lando Norris. De stand is zowel voorin als achterin op de schop gegaan bij de coureurs en constructeurs qua gaten.

Door de zege van Hamilton en de tweede plaats van Russell lopen ze flink in op Andrea Kimi Antonelli, die uitviel in de slotfase en daardoor 25 punten en 18 punten verloor op het duo dat hem vooral uitdaagt. Ook Charles Leclerc viel uit en ziet concurrenten Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen flink wat punten pakken.

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Constructeurs na Barcelona

Bij de constructeurs is Ferrari nog steeds de voornaamste uitdager van Mercedes, maar loopt het niet veel in omdat ze allebei een coureur zagen uitvallen. McLaren en Red Bull scoren met twee auto's punten, net zoals Alpine en Racing Bulls. Daardoor scoren vijf teams punten. Geen punten voor Haas, Williams, Audi, Aston Martin en Cadillac.

Stand Formule 1-wereldkampioenschap

1. Antonelli - 156 punten

2. Hamilton - 115 punten

3. Russell - 106 punten

4. Leclerc - 75 punten

5. Norris - 73 punten

6. Piastri - 68 punten

7. Verstappen - 55 punten

8. Gasly - 41 punten

9. Hadjar - 34 punten

10. Lawson - 26 punten

11. Colapinto - 19 punten

12. Bearman - 18 punten

13. Lindblad - 12 punten

14. Sainz - 6 punten

15. Albon - 5 punten

16. Ocon - 3 punten

17. Bortoleto - 2 punten

18. Alonso - 1 punt

19. Hülkenberg - 0 punten

20. Bottas - 0 punten

21. Pérez - 0 punten

22 Stroll - 0 punten

Stand constructeurs

1. Mercedes - 262 punten

2. Ferrari - 190 Punten

3. Mclaren - 141 Punten

4. Red Bull Racing - 89 punten

5. Alpine - 60 punten

6. Racing Bulls - 38 punten

7. Haas - 21 punten

8. Williams - 11 punten

9. Audi - 2 punten

10. Aston Martin - 1 punten

11. Cadillac - 0 punten

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