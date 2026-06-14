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Charles Leclerc

Charles Leclerc baalt van zichzelf na zege Hamilton: 'Ik moet daar ook staan'

Charles Leclerc — Foto: © IMAGO
2 reacties

Charles Leclerc baalt van zichzelf na zege Hamilton: 'Ik moet daar ook staan'

Charles Leclerc leek richting een plek buiten de top vijf te rijden tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië, maar viel uiteindelijk uit met meerdere problemen. Hij legt uit wat er fout ging en bespreekt ook de zege van Lewis Hamilton.

Na de race sprak Leclerc met GPFans over wat er precies fout ging in de slotfase van de race. "Ik verloor vermogen, maar ik had ook geen versnelling en geen power steering meer en ook geen remmen." Toch stelt Leclerc dat hij zelf ook een fout maakte door voor een tweestopper te gaan. "De tweestopper was van mijn kant een fout, een driestopper was beter geweest. Het had niet heel veel uitgemaakt verder. Het grootste probleem was vanaf P10 beginnen en dat was mijn fout. Daarna was het technische probleem de kers op de taart."

Leclerc blij voor Hamilton, baalt van zichzelf

Charles Leclerc stelt blij te zijn voor teamgenoot Lewis Hamilton, die zich momenteel in de auto comfortabeler voelt dan Leclerc. "Het is goed voor het team en voor Hamilton. Het team werkt hard om upgrades te brengen en ze werken goed. Het is nu aan mij om de auto voorin te brengen, wat niet het geval is geweest."

Volgens Leclerc is dat met deze auto mogelijk, maar moet hij vooral zelf beter gaan presteren. "Ik denk dat we een grote stap hebben gezet met de auto dit weekend, vooral qua degradatie van de banden. Het lijkt dit weekend echter ook beter dan het is, omdat de degradatie hier zo extreem is."

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Leclerc kijkt vooruit richting Oostenrijk

Tot slot stelt Charles Leclerc dat hij nu aan de slag gaat om tijdens de volgende double header beter voor de dag te komen. "Wat er gisteren is gebeurd, dan moet je gewoon resetten richting Oostenrijk en daar alles bij elkaar brengen. Ik heb zelf al veel punten verloren voor het kampioenschap dus ik moet het wel heel goed gaan doen wil ik daar nog kans op maken."

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