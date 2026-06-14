LIVE | Grand Prix van Barcelona: om 15:00 uur begint de race
LIVE | Grand Prix van Barcelona: om 15:00 uur begint de race
De zondag is aangebroken in Catalonië en dat betekent dat het tijd is voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. George Russell start vanaf pole voor zijn teamgenoot en Max Verstappen mag vanaf P5 gaan proberen voor het podium te gaan. Volg hier alles rondom de Grand Prix op de voet.
LIVE | Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Mijlpaal voor Albon in F1
Verstappen over zijn verwachtingen
Weerbericht
Wat betreft het weer hoeven er geen bijzonderheden verwacht te worden. Het is warm, zonnig en de kans op regen is nihiel. We gaan dus een droge race zien, zoals we het hele weekend het al droog hebben gehouden.
Alonso ontvangen door fans in Barcelona
Welkom!
Hallo en welkom bij het liveblog voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië, waar om 15:00 uur de zevende race van het seizoen gaat beginnen met George Russell vanaf pole position en Max Verstappen vanaf P5.
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