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Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP

Verstappen tevreden over P4 en wijst naar speciaal moment voor Hamilton

Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen tevreden over P4 en wijst naar speciaal moment voor Hamilton

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen kwam in Barcelona uiteindelijk als vierde over de streep en is achteraf best tevreden over het resultaat. De Nederlander onthult tegenover onder anderen GPFans dat er momenteel niet meer in zit en deelt de complimenten uit aan overwinnaar Lewis Hamilton.

Verstappen vertrok zondagmiddag op de rode banden vanaf P5 en wist de hele race uit de problemen te blijven. Red Bull koos uiteindelijk voor een driestopper, want na de rode banden was het een stint op de harde compound om vervolgens af te sluiten op de gele banden. De Nederlander kende weinig druk van achteren en zag voor hem ook een flink gat richting Lando Norris.

'Strategie was prima, RB22 komt alleen niet op oude banden vooruit'

Verstappen kwam uiteindelijk als vierde over de streep en is niet ontevreden: "We konden niet helemaal mee op de oudere banden. De strategie verder was prima. Ik had denk ik de beste banden als je het vergelijkt met de rest, want de harde banden voelden gewoon niet zo lekker." Op de vraag waar de RB22 momenteel te kort komt, legt Verstappen uit: "Vooral in de hogesnelheidsbochten komen we snelheid te kort. Zelfs in de kwalificatie was dat een probleem. Veel energie en veel bandendegredatie. Dat is vooral waarop wij het afleggen."

Zege Hamilton

Dat Hamilton zijn eerste zege heeft weten te pakken voor Ferrari, vindt Verstappen mooi voor de zevenvoudig kampioen: "Heel goed gedaan en het is altijd super speciaal om, ondanks dat je zoveel hebt gewonnen, met Ferrari een zege te pakken. Dat is altijd een speciaal moment."

Red Bull moet aan de bak

Terugkomen op de snelheid van RB22 is er nog genoeg werk aan de winkel: "Het is duidelijk dat wij nog steeds achter Ferrari, Mercedes en McLaren staan. Wij zijn denk ik nog steeds het vierde team. Iets beter dan voorheen, maar nog steeds niet waar we willen staan."

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