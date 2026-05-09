'McLaren aast op Sainz bij vertrek Piastri naar Red Bull Racing als vervanger Verstappen'

Carlos Sainz overweegt volgens Spaanse media een sensationele terugkeer naar het team van McLaren. De huidige Williams-coureur zou beschikken over een ontsnappingsclausule in zijn contract, waardoor hij na dit seizoen al zou kunnen vertrekken. Zak Brown, de CEO van McLaren, bevestigt dat de Spanjaard een serieuze optie is voor de toekomst, mocht er een stoeltje vrijkomen bij de Britse renstal.

Sainz kwam in de seizoenen 2019 en 2020 al uit voor McLaren, waar hij een uitstekende relatie opbouwde met Lando Norris. Na een periode van vier jaar bij Ferrari maakte hij de overstap naar Williams, waar hij momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen. Die samenwerking verloopt vooralsnog moeizaam, aangezien Williams worstelt om aansluiting te vinden bij de topteams onder de nieuwe technische reglementen. Na de eerste vier races van dit jaar staat Sainz op de veertiende plaats in het kampioenschap met slechts vier punten.

Ontsnappingsclausule en golfen met Brown

De tegenvallende resultaten bij Williams hebben ertoe geleid dat Sainz verder kijkt dan zijn huidige werkgever. Volgens de Spaanse sportkrant Marca bevat zijn meerjarige contract een specifieke clausule die een vertrek na dit jaar mogelijk maakt, mits een topteam zich meldt. De lijntjes met McLaren zijn daarbij kort gebleven. Sainz onderhoudt nog altijd een hechte vriendschap met Norris en speelt regelmatig golf met Zak Brown.

Brown houdt de deur op een kier

Brown steekt zijn waardering voor zijn voormalige coureur niet onder stoelen of banken. In gesprek met Spaanse media geeft de Amerikaan aan dat hij nog altijd contact heeft met Sainz. "Als we een open zitje hadden, zouden we Carlos natuurlijk overwegen", stelt de CEO. Toch kijkt Brown ook naar de bredere markt en de prestaties van andere coureurs. "Als je kijkt naar het talent dat hij heeft, en als je op zoek zou zijn naar een coureur, dan denk ik dat er veel geweldige coureurs zijn. Charles Leclerc doet het fantastisch, het is mooi om Lewis Hamilton weer in vorm te zien. Kimi Antonelli levert geweldig werk, George Russell is een uitstekende coureur, maar kijk naar wat Kimi hier laat zien", aldus Brown.

Afhankelijk van Piastri

Een directe overstap naar McLaren lijkt op dit moment echter geblokkeerd door de huidige contracten. Norris ligt nog tot minimaal eind volgend jaar vast, terwijl Oscar Piastri recentelijk bijtekende tot en met 2028. Brown benadrukt dan ook dat hij zeer tevreden is met zijn huidige rijdersduo en geen intentie heeft om de bezetting te wijzigen. "Ik heb bijna het gevoel dat hij op dit moment de favoriet is voor het kampioenschap, maar we zien hoe snel de dingen kunnen omslaan in deze sport. Maar ik ben blij met wat ik heb, dus ik hoop dat ik niet op zoek hoef naar een coureur", besluit de teambaas. Volgens de geruchten is Sainz dan ook voornamelijk in beeld als de belangrijkste kandidaat mocht Piastri onverhoopt besluiten om McLaren te verlaten voor een ander team, zoals Red Bull Racing.

