Volgens voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet Jr. heeft Isack Hadjar zich na zijn crash in Miami van zijn slechtste kant laten zien. De Braziliaan, die de broer is van de partner van Max Verstappen, noemt het gedrag van de jonge Red Bull-coureur kinderachtig. Dat laat hij weten in de podcast Pelas Pistas.

De harde woorden volgen op een dramatisch verlopen raceweekend voor de Franse coureur in de Verenigde Staten. Nadat Hadjar in de kwalificatie werd gediskwalificeerd omdat de vloer van zijn wagen twee millimeter te breed was, moest hij de race vanuit de pitstraat aanvangen. In de vijfde ronde kwam zijn wedstrijd definitief ten einde na een harde crash met landgenoot Pierre Gasly. Na de klapper sloeg de gefrustreerde coureur vol woede op zijn stuur.

Eigen schuld

De tegenvallende prestaties en de bijbehorende frustraties komen Hadjar nu op felle kritiek te staan van Piquet Jr., die de situatie rondom de teamgenoot van Verstappen op de voet volgt. "Hopelijk laat hij zich hierdoor niet al te veel van de wijs brengen, maar het is wel volledig zijn eigen fout, toch?", stelt de oud-coureur. "Er is niemand om naar te kijken, je kan niemand anders de schuld geven. Het was hier vooral hemzelf".

Onprofessioneel gedrag

Daarnaast ergert de Braziliaan zich aan de emotionele uitbarsting van de 21-jarige coureur. Hij beschouwt de reactie in de cockpit als onprofessioneel. "In de Formule 1 zijn de bazen het helemaal zat om de coureurs te zien komen en te zien gaan", doelt hij op de hoge druk binnen de sport. "Ze weten diep van binnen wel dat de coureurs die uiteindelijk vooraan eindigen, de coole jongens zijn. Dat zijn degenen die hun hoofd koel weten te houden".

Psychologische test

Volgens Piquet Jr. breekt er nu een cruciale fase aan voor de kersverse Red Bull-rijder, met de aanstaande Grands Prix van Canada en Monaco op de kalender. "Hij heeft nu twee zware races voor de boeg: Canada is geen makkelijk circuit, en dan Monaco, wat ook best lastig is. Ik denk gewoon dat hij nog niet op het niveau zit". De voormalig coureur waarschuwt dat verdere fouten grote gevolgen kunnen hebben. "Als hetzelfde gebeurt in Canada, en dan ook in Monaco, dan zal hij wel wakker worden. Dan zullen we gaan zien of hij psychologisch klaar is om die druk aan te kunnen. Maar hij is er nog steeds, en er is nog een lange weg te gaan".

Gespannen verhoudingen

Dat juist de zwager van Verstappen zich zo kritisch uitlaat over de tweede coureur van Red Bull Racing, geeft de situatie een extra lading. Hadjar, die dit jaar is gepromoveerd vanuit zusterteam Racing Bulls, kent tot nu toe een wisselvallig debuutseizoen bij de hoofdmacht. Na vier verreden races bezet hij met vier behaalde punten de dertiende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl zijn teamgenoot Verstappen momenteel zevende staat.