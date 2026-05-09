Mark Rushbrook, Global Director van Ford Performance, vertelt dat de Amerikaanse fabrikant regelmatig gesprekken met Max Verstappen voert over een mogelijke toekomst in het World Endurance Championship. De topman stelt dat Ford de viervoudig Formule 1-kampioen in de toekomst graag aan het stuur ziet van hun nieuwe Hypercar, die vanaf het seizoen 2027 op de circuits te bewonderen zal zijn.

Ford is sinds de aankondiging van de samenwerking met Red Bull Powertrains voor de nieuwe motorreglementen van 2026 weer prominent aanwezig in de Formule 1. Naast de koningsklasse van de autosport breidt het merk zijn raceactiviteiten verder uit, met als speerpunt de deelname aan de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship vanaf 2027. Voor dat project, waarbij gereden wordt met een ORECA-chassis en een atmosferische V8-motor, zoekt Ford Performance momenteel naar de ideale coureursbezetting. Verstappen combineert zijn Formule 1-verplichtingen momenteel al met diverse GT3-activiteiten en simraces, waarbij hij zijn interesse in de langeafstandsracerij nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. Gezien de nauwe banden tussen Ford en Red Bull Racing is een link met het Hypercar-project van de Amerikanen een logische vervolgstap voor de toekomst.

Regelmatig contact

Recent hoorden we Juan Pablo Montoya zich afvragen waarom Verstappen in een Mercedes rijdt en dat men zich bij Ford boos moet maken. Rushbrook bevestigt nu echter dat de lijntjes met de Nederlander zeer kort zijn. "Ja, natuurlijk", zegt de Ford-directeur bij Motorsport.com over de vraag of er gesprekken lopen. "We houden van Max. We houden van wat hij doet in de Formule 1-auto, op het circuit". Volgens Rushbrook reikt die waardering verder dan alleen zijn prestaties in de koningsklasse. "Hij is een geweldig persoon, net zo goed als hij een geweldige coureur is. We houden van zijn passie om in de GT3 te racen, zoals hij dat doet, en wat hij doet met het ontwikkelen van coureurs via simracen en ze op de baan krijgen". De topman onthult dan ook dat er gesproken wordt over de mogelijkheden binnen de langeafstandsracerij. "Dus natuurlijk hebben we regelmatig gesprekken met hem over wat de mogelijkheden zijn om meer in de sportscars te doen, inclusief Hypercar."

Le Mans

Een snelle overstap naar het WEC lijkt echter uitgesloten, aangezien Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing. Bovendien laat de overvolle Formule 1-kalender een deelname aan de 24 uur van Le Mans voorlopig niet toe vanwege de logistieke uitdagingen en overlappende raceweekenden. Rushbrook benadrukt dan ook dat er voor de nabije toekomst nog geen concrete aankondigingen op de planning staan. "We gaan niets aankondigen", lacht hij. "Hij wil racen op Le Mans en voor de eindzege gaan, maar in de meeste jaren laat de kalender dat niet toe. Zolang hij een toegewijde Formule 1-coureur is, is er meestal een overlap". De Ford-topman stelt dat beide partijen de opties simpelweg openhouden voor het moment dat de agenda's wel overeenkomen. "Ik denk dat we gewoon bespreken wat de mogelijkheden zijn, en als en wanneer het logisch is, en iedereen het wil doen, dan is dat mooi."

Zeldzame coureur

Mocht Verstappen in de toekomst daadwerkelijk in de Ford Hypercar stappen, dan is de meerwaarde volgens Rushbrook enorm voor de technische ontwikkeling van de auto. De Amerikaan wijst daarbij specifiek naar de indrukwekkende technische feedback die de Limburger levert tijdens testsessies. "Een van de mooie dingen aan Max is: coureurs zoals hij komen niet zo vaak voorbij, toch?" stelt Rushbrook. "Niet alleen in wat hij op de baan presteert, maar ook in hoe hij dat doet". Hij refereert daarbij aan testwerkzaamheden eerder dit jaar op het circuit van Barcelona. "Als je zijn feedback op de radio hoort terwijl hij op de baan rijdt: hij test dan een nieuwe auto, en dan komt hij binnen na, afhankelijk van de stint, dertig, veertig of vijftig ronden... De hoeveelheid detail die hij kan terugkoppelen aan de engineers is enorm waardevol, soms zelfs waardevoller dan alle data die zij hebben". Zelfs een eenmalig optreden zou het WEC-project van Ford Performance al een flinke impuls geven in de strijd tegen de concurrentie in de Hypercar-klasse. "Natuurlijk vult het elkaar aan, het moet samenkomen. Maar zijn mentale capaciteit en bandbreedte om een auto te ontwikkelen, ermee te racen en hem af te stellen - om zo'n coureur in je programma te hebben, al is het maar voor één race, is heel betekenisvol".