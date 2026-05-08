Juan Pablo Montoya heeft een bizarre theorie geopperd. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de Formule 1 Max Verstappen zou willen helpen bij het vinden van een zitje bij een topteam, uit eigen belang.

Waar Verstappen in het verleden de dominante factor was, bevindt hij zich momenteel in een uitdagende fase bij Red Bull Racing. Na vier races staat hij op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap met slechts 26 punten. McLaren presteert daarentegen sterk en geldt momenteel als een van de belangrijkste uitdagers van het dominante Mercedes. Volgens Montoya zorgt deze nieuwe realiteit ervoor dat Verstappen zijn eisenpakket zal moeten aanpassen als hij de overstap naar een winnend team wil maken.

Salaris inleveren voor succes

De voormalig coureur van onder meer Williams en McLaren denkt zelfs dat Verstappen bereid is om financieel in te leveren voor een competitieve wagen."Toen kon Max vragen wat hij wilde, maar nu ligt dat anders", stelt Montoya over de onderhandelingspositie van de Red Bull-rijder. Daarnaast wijst hij op de huidige sportieve droogte van Verstappen."Nu moet hij leren omgaan met een situatie waarin dat niet vanzelf gaat. Dat heeft hij in de Formule 1 nog niet echt meegemaakt en dat is lastig", aldus de Colombiaan.

Ondanks de huidige vormdip is Montoya ervan overtuigd dat de commerciële waarde van Verstappen hem zal helpen bij het vinden van een beter stoeltje. De sport zou er volgens hem alle belang bij hebben om de Nederlander weer vooraan mee te laten vechten."Max heeft enorm veel invloed opgebouwd en een gigantische achterban. Voor de sport is het belangrijk dat hij races wint. Daarom denk ik dat de Formule 1 er uiteindelijk voor zal zorgen dat hij op de juiste plek terechtkomt", legt Montoya uit. Eerder opperde hij al dat een rechtstreekse ruildeal tussen Verstappen en McLaren-coureur Oscar Piastri een logische stap zou kunnen zijn.

De uitspraken van Montoya zijn opvallend, aangezien hij zich onlangs nog zeer kritisch uitliet over de regerend wereldkampioen. In een podcast riep hij nog op tot een schorsing voor Verstappen, nadat de Nederlander zich meermaals negatief had uitgelaten over de nieuwe technische reglementen van dit seizoen. Toch lijkt de analist nu te erkennen dat de Formule 1 achter de schermen zal meewerken om een coureur van dat kaliber in een competitieve auto te krijgen.