Verstappen binnenkort op de cover van Men's Health? "Ik haat het, maar ik moet wel"
Max Verstappen draait alweer ruim een decennium mee in de Formule 1, maar er is nog altijd één aspect van het wereldkampioenschap waar de Red Bull Racing-coureur een hekel aan heeft.
Verstappen debuteerde in 2015 op zeventienjarige leeftijd in de Formule 1 bij Toro Rosso (inmiddels Racing Bulls), het zusterteam van Red Bull Racing. Daarmee is hij tot op de dag van vandaag de jongste coureur ooit in de Formule 1. Een statistiek die ook niet snel meer aangescherpt zal worden, aangezien er na het debuut van de piepjonge Verstappen een minimale leeftijd van achttien jaar is ingesteld. De 28-jarige coureur heeft ook het record voor jongste coureur in de punten en jongste racewinnaar in handen.
Verstappen heeft een hekel aan F1-sportschema
Je kunt stellen dat Verstappen is opgegroeid op de Formule 1-grid, maar zelfs na het behalen van vier wereldkampioenschappen en het bij elkaar rijden van 71 overwinningen, heeft de Nederlander nog altijd moeite met het intensieve sportschema dat bij zijn takenpakket komt kijken. Afgelopen weekend in Miami bracht Verstappen tijd door met Ebenezer Samuel, de fitnessdirector voor het populaire magazine Men's Health.
Verstappen op de Men's Health?
In een video op het socialmediakanaal van het magazine wordt Verstappen gevraagd naar zijn favoriete oefening om benen te trainen: "Ik haat trainen, dus ik heb geen favoriet", vertelt Verstappen. "Ik moet wel. Het is niet alsof ik naar mijn schema kijk en denk: 'Ja, morgen ga ik het echt leuk vinden'. Ik train alleen met lichaamsgewicht. Of eigenlijk is het vooral lichaamsgewicht, met soms een beetje extra gewicht."
