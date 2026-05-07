Montoya komt met opvallende optie: 'Rechtstreekse ruildeal Verstappen en Piastri'

max verstappen, oscar piastri, australian gp, canva — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Juan Pablo Montoya zou een rechtstreekse ruildeal tussen Max Verstappen en Oscar Piastri een logische stap vinden voor beide partijen. De Colombiaan stelt dat het management van Piastri ontevreden is over de huidige gang van zaken bij McLaren en mogelijk bewust geruchten verspreidt om de druk op de teamleiding op te voeren.

Achter de schermen rommelt het momenteel op de rijdersmarkt. Verstappen staat na een moeizame seizoensstart op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap en beschikt - zo wordt vaak gesuggereerd - over een ontsnappingsclausule waarmee hij Red Bull Racing vroegtijdig kan verlaten als hij rond de zomerstop niet in de top twee staat. Tegelijkertijd zingen er aanhoudende geruchten rond over spanningen tussen de top van McLaren en Mark Webber, de manager van Piastri. Die onvrede zou zijn oorsprong vinden in eerdere teamorders waarbij de Australiër posities moest afstaan aan teamgenoot Lando Norris.

Webber niet blij

Montoya vermoedt dat de recente speculaties over de toekomst van Piastri geen toeval zijn. "Van wat ik hoor, is Mark Webber niet blij met de manier waarop de zaken voor Oscar verlopen bij McLaren", laat hij optekenen bij Betpack. Volgens de oud-coureur is het een bekende tactiek in de paddock. "Vaak brengen mensen die de belangen van coureurs behartigen zo'n verhaal naar buiten, puur om de boel op te schudden en druk op het team te zetten", aldus Montoya. Hij benadrukt bovendien dat de Australiër zich geen zorgen hoeft te maken over zijn toekomst in de sport: "Piastri zou overal wel een stoeltje kunnen vinden."

Ruildeal

Een van de scenario's die rondzingt, is een directe uitwisseling van coureurs tussen Red Bull en McLaren. Hoewel Piastri zijn contract onlangs verlengde tot en met eind 2028 en teambaas Andrea Stella benadrukt dat hij een centrale rol speelt binnen het team, ziet Montoya een overstap wel degelijk zitten. "Er is een suggestie dat Max en Piastri een rechtstreekse ruil zouden kunnen doen. Dat is best logisch", legt hij uit. Daarbij wijst hij nadrukkelijk naar de connecties van het management van de jonge coureur. "Webber heeft in het verleden voor Red Bull geracet. Hij kent Red Bull. Dus dat zou een verstandige zet zijn. Dat zou een logische stap zijn om te doen. De vraag is alleen: zou McLaren zich er comfortabel bij voelen om het geld uit te geven dat Max zou willen hebben?" vraagt de Colombiaan zich ten slotte hardop af.

'Piastri gedoodverfde vervanger Verstappen bij potentieel Red Bull-vertrek'

Verstappen bereidt zich voor op Nürburgring: 'Ik kan niet zes uur achter elkaar slapen'

Van Haren wijst naar uitspraken Montoya over Verstappen: 'Daar zit oud zeer'

Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami

Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio

Pirouette van Verstappen laat geen indruk achter bij Montoya: 'Talent? Nee, puur geluk'

