Montoya komt met opvallende optie: 'Rechtstreekse ruildeal Verstappen en Piastri'
Montoya komt met opvallende optie: 'Rechtstreekse ruildeal Verstappen en Piastri'
Juan Pablo Montoya zou een rechtstreekse ruildeal tussen Max Verstappen en Oscar Piastri een logische stap vinden voor beide partijen. De Colombiaan stelt dat het management van Piastri ontevreden is over de huidige gang van zaken bij McLaren en mogelijk bewust geruchten verspreidt om de druk op de teamleiding op te voeren.
Achter de schermen rommelt het momenteel op de rijdersmarkt. Verstappen staat na een moeizame seizoensstart op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap en beschikt - zo wordt vaak gesuggereerd - over een ontsnappingsclausule waarmee hij Red Bull Racing vroegtijdig kan verlaten als hij rond de zomerstop niet in de top twee staat. Tegelijkertijd zingen er aanhoudende geruchten rond over spanningen tussen de top van McLaren en Mark Webber, de manager van Piastri. Die onvrede zou zijn oorsprong vinden in eerdere teamorders waarbij de Australiër posities moest afstaan aan teamgenoot Lando Norris.
Webber niet blij
Montoya vermoedt dat de recente speculaties over de toekomst van Piastri geen toeval zijn. "Van wat ik hoor, is Mark Webber niet blij met de manier waarop de zaken voor Oscar verlopen bij McLaren", laat hij optekenen bij Betpack. Volgens de oud-coureur is het een bekende tactiek in de paddock. "Vaak brengen mensen die de belangen van coureurs behartigen zo'n verhaal naar buiten, puur om de boel op te schudden en druk op het team te zetten", aldus Montoya. Hij benadrukt bovendien dat de Australiër zich geen zorgen hoeft te maken over zijn toekomst in de sport: "Piastri zou overal wel een stoeltje kunnen vinden."
Ruildeal
Een van de scenario's die rondzingt, is een directe uitwisseling van coureurs tussen Red Bull en McLaren. Hoewel Piastri zijn contract onlangs verlengde tot en met eind 2028 en teambaas Andrea Stella benadrukt dat hij een centrale rol speelt binnen het team, ziet Montoya een overstap wel degelijk zitten. "Er is een suggestie dat Max en Piastri een rechtstreekse ruil zouden kunnen doen. Dat is best logisch", legt hij uit. Daarbij wijst hij nadrukkelijk naar de connecties van het management van de jonge coureur. "Webber heeft in het verleden voor Red Bull geracet. Hij kent Red Bull. Dus dat zou een verstandige zet zijn. Dat zou een logische stap zijn om te doen. De vraag is alleen: zou McLaren zich er comfortabel bij voelen om het geld uit te geven dat Max zou willen hebben?" vraagt de Colombiaan zich ten slotte hardop af.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen bereidt zich voor op Nürburgring: 'Ik kan niet zes uur achter elkaar slapen'
- 1 uur geleden
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- Gisteren 12:38
- 31
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit zijn de rivalen die het Max Verstappen heel moeilijk gaan maken in de 24h Nürburgring
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
Net binnen
Saoedi-Arabië wil plekje op 2026-kalender terug: "Onze beschikbaarheid is niet veranderd"
- 17 minuten geleden
'Russell tot snot gereden door Antonelli, hij heeft hem in de broekzak zitten'
- 56 minuten geleden
Verstappen bereidt zich voor op Nürburgring: 'Ik kan niet zes uur achter elkaar slapen'
- 1 uur geleden
'Piastri gedoodverfde vervanger Verstappen bij potentieel Red Bull-vertrek'
- 2 uur geleden
- 4
Grand Prix van Turkije mogelijk al in 2026 terug als vervanger Midden-Oosten
- 2 uur geleden
Hamilton en Kardashian hand in hand tijdens evenement in New York
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami
- Gisteren 13:31
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april