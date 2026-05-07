Afgelopen weekend bracht Zak Brown een bezoek aan de pitbox van Red Bull Racing. De CEO ging daar in gesprek met Laurent Mekies, die volgens McLaren onbedoeld iets te veel had verklapt over het vertrek van Gianpiero Lambiase. F1-journalist Erik van Haren onthult dat er inmiddels wat meer irritatie over en weer is tussen Red Bull Racing en McLaren.

De afgelopen jaren hebben McLaren en Red Bull Racing vaker met elkaar overhoop gelegen, al ging dat meestal om incidenten op de baan. Toch zijn er ook buiten het circuit geregeld steken onder water uitgedeeld. Zo is het geen geheim dat Brown geen fan is van de constructie tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Daarnaast heeft het papaja-oranje team de afgelopen jaren meerdere belangrijke namen weggehaald bij juist Red Bull.

Mekies verklapte per ongeluk rol Lambiase bij McLaren

Afgelopen weekend kwam daar het gesteggel tussen Brown en Mekies nog bij. Dat draaide om het vertrek van Lambiase, waarbij Mekies per ongeluk liet doorschemeren dat ‘GP’ uiteindelijk als teambaas bij McLaren aan de slag gaat. Brown reageerde daarop door te stellen dat Mekies mogelijk iets weet wat hij zelf nog niet weet. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf zoomt Van Haren verder in op die situatie. “Mekies en Zak Brown hadden voor het eerst ook een beetje een fittie. GP heeft natuurlijk een hele mooie kans gekregen bij McLaren, hij wordt daar teambaas. Dat weten wij allemaal, dat is eigenlijk een publiek geheim. Alleen het probleem is dat McLaren dat nog niet officieel bekend heeft gemaakt”, verklaart Van Haren de onvrede bij McLaren.

Red Bull vindt statement McLaren 'beetje kinderachtig'

Afgelopen zondag gingen de twee teambazen met elkaar in gesprek en hoewel de kou inmiddels wat uit de lucht lijkt, is de relatie nog altijd niet optimaal. “Daar zit wel wat gesteggel onderling. Ook in dat persbericht waarin Lambiase werd aangekondigd door McLaren noemden ze nog even die andere twee namen van Red Bull die ze de afgelopen jaren hebben weggehaald. Dat vonden ze bij Red Bull dan weer een beetje kinderachtig. Zo zit er wel wat animositeit tussen die teams.”

