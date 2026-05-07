Van Haren stipt statement McLaren over transfer 'GP' aan: 'Vonden ze bij Red Bull kinderachtig'
Van Haren stipt statement McLaren over transfer 'GP' aan: 'Vonden ze bij Red Bull kinderachtig'
Afgelopen weekend bracht Zak Brown een bezoek aan de pitbox van Red Bull Racing. De CEO ging daar in gesprek met Laurent Mekies, die volgens McLaren onbedoeld iets te veel had verklapt over het vertrek van Gianpiero Lambiase. F1-journalist Erik van Haren onthult dat er inmiddels wat meer irritatie over en weer is tussen Red Bull Racing en McLaren.
De afgelopen jaren hebben McLaren en Red Bull Racing vaker met elkaar overhoop gelegen, al ging dat meestal om incidenten op de baan. Toch zijn er ook buiten het circuit geregeld steken onder water uitgedeeld. Zo is het geen geheim dat Brown geen fan is van de constructie tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Daarnaast heeft het papaja-oranje team de afgelopen jaren meerdere belangrijke namen weggehaald bij juist Red Bull.
Mekies verklapte per ongeluk rol Lambiase bij McLaren
Afgelopen weekend kwam daar het gesteggel tussen Brown en Mekies nog bij. Dat draaide om het vertrek van Lambiase, waarbij Mekies per ongeluk liet doorschemeren dat ‘GP’ uiteindelijk als teambaas bij McLaren aan de slag gaat. Brown reageerde daarop door te stellen dat Mekies mogelijk iets weet wat hij zelf nog niet weet. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf zoomt Van Haren verder in op die situatie. “Mekies en Zak Brown hadden voor het eerst ook een beetje een fittie. GP heeft natuurlijk een hele mooie kans gekregen bij McLaren, hij wordt daar teambaas. Dat weten wij allemaal, dat is eigenlijk een publiek geheim. Alleen het probleem is dat McLaren dat nog niet officieel bekend heeft gemaakt”, verklaart Van Haren de onvrede bij McLaren.
Red Bull vindt statement McLaren 'beetje kinderachtig'
Afgelopen zondag gingen de twee teambazen met elkaar in gesprek en hoewel de kou inmiddels wat uit de lucht lijkt, is de relatie nog altijd niet optimaal. “Daar zit wel wat gesteggel onderling. Ook in dat persbericht waarin Lambiase werd aangekondigd door McLaren noemden ze nog even die andere twee namen van Red Bull die ze de afgelopen jaren hebben weggehaald. Dat vonden ze bij Red Bull dan weer een beetje kinderachtig. Zo zit er wel wat animositeit tussen die teams.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'
- 4 mei 2026 06:59
- 10
Antonelli wint spektakelstuk in Miami, Verstappen knokt zich terug na schuiver bij de start
- 3 mei 2026 20:42
- 6
Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'
- 5 mei 2026 11:29
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit zijn de rivalen die het Max Verstappen heel moeilijk gaan maken in de 24h Nürburgring
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
Net binnen
Mekies verklaart bezoek Brown in Miami: 'Hij wilde de Red Bull proeven!'
- 10 minuten geleden
'Alpine krijgt flinke rekening na bizarre crash van Gasly in Miami'
- 52 minuten geleden
Van Haren stipt statement McLaren over transfer 'GP' aan: 'Vonden ze bij Red Bull kinderachtig'
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen zag Leclerc en Russell regels breken, 'Constructiefout in RB22’ | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Danner lacht kritiek van Sainz op Verstappen weg: 'Dit is hoe hij racet'
- Gisteren 21:01
Piquet wijst naar papa Verstappen: 'Hij probeert zo laat mogelijk naar races te gaan'
- Gisteren 20:06
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami
- Gisteren 13:31
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april