Na het raceweekend in Miami is er nog genoeg om over na te praten en dat gebeurt dan ook volop. Het meest gelezen nieuws van vandaag, overzichtelijk voor je op een rijtje gezet, vind je terug in deze GPFans Recap.

Zo bleek dat Max Verstappen via de boordradio wees op mogelijke overtredingen van Charles Leclerc en George Russell. Daarnaast werd er gespeculeerd over een mogelijke constructiefout in de RB22 van Verstappen en Isack Hadjar. Ook denkt de Formule 1 na over een gezamenlijke launch voor het seizoen van 2027, vergelijkbaar met het F175-evenement dat in 2025 in London werd georganiseerd. Dit is de GPFans Recap van woensdag 6 mei.

Van Haren wijst naar uitspraken Montoya over Verstappen: 'Daar zit oud zeer'

Volgens De Telegraaf zit er een duidelijke reden achter de opmerkingen van Juan Pablo Montoya over Max Verstappen van de afgelopen dagen. Erik van Haren wijst op de plotseling veranderde mening van de Colombiaan over de viervoudig kampioen en stipt oud zeer aan als mogelijke aanleiding voor de recente uitspraken over Verstappen. De hele uitleg van Erik van Haren lezen? Klik hier!

Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio

Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van Miami geprobeerd om concurrenten Charles Leclerc en George Russell een straf te bezorgen. De coureur van Red Bull Racing beklaagde zich via de boardradio over de rijstijl van de twee coureurs, waarna race-engineer Gianpiero Lambiase liet weten dat het team de momenten zou bestuderen. Alles lezen over de overtredingen die Verstappen zag? Klik hier!

'F1 wil gezamenlijke launch in 2027 en heeft twee steden op het oog'

De Formule 1 overweegt om het seizoen van 2027 op dezelfde manier te openen als in 2025, namelijk met een gezamenlijke teampresentatie, zo meldt Sport Business Journal. Destijds organiseerde de koningsklasse het evenement in de O2 Arena in Londen om het 75-jarig bestaan van de sport te vieren. Na het commerciële succes daarvan lijkt de FOM meer interesse te hebben gekregen in een vervolg. Alles lezen over het plan om komend seizoen een gezamenlijke launch te doen? Klik hier!

Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'

Red Bull Racing heeft de RB22 flink onder handen genomen, zo claimt Olav Mol. De analist stelt dat de renstal van teambaas Laurent Mekies niet alleen aerodynamische aanpassingen heeft doorgevoerd, maar ook een constructiefout in de wagen van Max Verstappen heeft aangepakt. Alles lezen over de constructiefout waar Mol op doelt? Klik hier!

Ferrari krijgt slecht nieuws over motorupgrade en vleugeltrucje na GP Miami

Ferrari lijkt dit seizoen aanspraak te kunnen maken op extra ontwikkelingsmogelijkheden onder de nieuwe ADUO-reglementen, al laat de langverwachte motorupgrade nog even op zich wachten. De Italiaanse renstal introduceert de herziene krachtbron naar verwachting later dan waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton op gehoopt zullen hebben. Alles lezen over het slechte nieuws bij Ferrari? Klik hier!

'Skinner niet uit eigen beweging opgestapt bij Red Bull, maar ontslagen'

In maart werd bekend dat één van de monteurs die al meer dan 25 jaar bij Red Bull Racing werkt, Ole Schack, zijn laatste maanden afwerkt om vervolgens te vertrekken. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf onthult Erik van Haren dat ook Craig Skinner is opgestapt en dat dit geen stap uit eigen beweging is, zoals het leek, maar dat Red Bull hem op straat heeft gezet. Lezen hoe het in elkaar zit? Klik hier!

