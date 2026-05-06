Dit zijn de rivalen die het Max Verstappen heel moeilijk gaan maken in de 24h Nürburgring

Max Verstappen zal samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella strijden om de overwinning in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Een gemakkelijke opgave zal het niet worden voor Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Er zijn namelijk een boel geduchte tegenstanders. GPFans bespreekt deze allemaal.

Mercedes-AMG heeft de beruchte wedstrijd op de Nürburgring Nordschleife niet meer gewonnen sinds 2016. Ze komen wel steeds heel dichtbij en het merk uit Stuttgart heeft opnieuw een aantal sterke auto's. Winward Racing runt niet alleen de Verstappen Racing-bolide, maar ook die van Team Ravenol met Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz. Ook KCMG mogen we niet vergeten, waar de Japanse Super GT-kampioenen Nirei Fukuzumi en Naoya Gamou worden vergezeld door regerend winnaar Jesse Krohn en 2023-winnaar David Pittard.

BMW komt naar Nürburgring als regerend winnaar

Omdat vorig jaar de 24-uursraces van Le Mans, de Nürburgring en Spa-Francorchamps in drie weekenden achter elkaar werden gehouden, zette BMW slechts één Pro-auto in bij de GT3's. Toch wist ROWE Racing te winnen met Augusto Farfus, Kelvin van der Linde, Raffaele Marciello en de eerdergenoemde Krohn. Jordan Pepper heeft Krohn opgevolgd voor de aankomende race. ROWE Racing zet een tweede M4 GT3 Evo in voor Dan Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde en tweevoudig winnaar Dries Vanthoor. Schubert Motorsport keert terug met 2022-winnaar Robin Frijns. De Nederlander zal de wagen delen met Philipp Eng, Charles Weerts en Marco Wittmann.

Porsche met zes auto's in Pro-klasse

Porsche wist in de afgelopen vier pogingen niet te winnen, maar beschikt wel over het gedeeld succesvolste team ooit in de 24h Nürburgring: Manthey. Kévin Estre, Ayhancan Güven en Thomas Preining doen als trio mee in de 'Grello'-Porsche. Lionspeed GP doet voor het eerst mee in de Pro-klasse met de 911 GT3 R Evo en heeft naast Laurin Heinrich twee winnaars aan boord met Ricardo Feller en Laurens Vanthoor.

Schnabl Engineering zet de Dunlop-Porsche in voor Julien Andlauer, Dorian Boccolacci, Nico Menzel en Alessio Picariello, en de Falken-Porsche voor Klaus Bachler, Tim Heinemann, Sven Müller en de Nederlander Morris Schuring. Loek Hartog zal double duty doen voor Dinamic GT, waar vooral de nummer-54 een sterke bezetting heeft met Bastian Buus, Michael Christensen en Joel Sturm.

Ieder één auto voor Audi en Ferrari

Sinds de aankondiging dat ze mee gingen doen aan de Formule 1, is de support van Audi Sport flink teruggeschroefd in de GT3-racerij. Scherer Sport PHX, het gedeeld succesvolste team ooit naast Manthey, kunnen we echter absoluut niet wegstrepen. Audi heeft sinds 2012 maar liefst zeven keer de 24h Nürburgring gewonnen, waarvan vijf keer met Scherer Sport PHX. Christopher Haase leek in de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie en de 24h Qualifiers de enige die Verstappen kon bijbenen, en de Duitser wordt vergezeld door Ben Green en 2020-winnaar Alexander Sims. Zij schreven de 24h Qualifiers dan ook op hun naam in april.

Net als Audi heeft Ferrari slechts één auto in de Pro-klasse. Thierry Vermeulen zal de 296 GT3 Evo delen met 2024-winnaar Dennis Marschall, Thomas Neubauer en David Perel. De Italiaanse grootmacht zegevierde in 2023 met Frikadelli Racing, maar sinds vorig jaar is het Realize Kondo Racing with Rinaldi die het merk vertegenwoordigt. In 2025 hadden ze de snelheid voor een podium, maar ze werden op de zondagochtend uitgeschakeld door een achterblijver.

De underdogs van de Nürburgring

Dan hebben we nog de GT3-merken die nooit eerder de 24h Nürburgring hebben gewonnen. ABT Sportsline heeft twee Huracán GT3 EVO2-bolides, eentje met steun van Red Bull met Mirko Bortolotti, Luca Engstler en Patric Niederhauser, en eentje met steun van Schaeffler met Marco Mapelli en 2020-winnaars Nicky Catsburg en Nick Yelloly.

Ford won vorig jaar de Pro-Am-klasse bij de GT3's met Haupt Racing Team. Twee van de drie Mustangs worden dit jaar in de Pro-klasse ingezet met drievoudig winnaar Christopher Mies, Dennis Olsen en tweevoudig winnaar Frédéric Vervisch in de nummer-64 en Fabio Scherer, David Schumacher en drievoudig winnaar Frank Stippler in de nummer-65. Beide auto's zullen Arjun Maini als vierde coureur hebben.

McLaren stond op pole position voor de 24h Nürburgring in 2014, maar verder heeft het Britse merk weinig succes gekend in het Eifelgebergte. Dörr Motorsport hoopt daar verandering in te brengen met de 720S van Ben Dörr, voormalig F1-coureur Timo Glock, de rappe fabriekscoureur Marvin Kirchhöfer en DTM-kampioen Timo Scheider. Aston Martin heeft één Vantage AMR GT3 Evo in de Pro-klasse dankzij Walkenhorst Motorsport, waar Spa 24h-winnaars Mattia Drudi en Nicki Thiim voor uit zullen komen samen met Christian Krognes, die het officiële NLS-ronderecord op zijn naam heeft staan.

