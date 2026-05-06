Credit for photo: Gruppe C

161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd

Er staan maar liefst 161 auto's op de inschrijflijst van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Ze zullen echter niet allemaal kans maken op de algemene overwinning. Van de Mercedes-AMG GT3 van Max Verstappen tot de geliefde maar slome Dacia Logan, er zijn ontstond veel klasses op de Nürburgring Nordschleife om de bolides te verdelen. GPFans legt uit wat het allemaal betekent.

Van de 161 teams zullen er 41 deelnemen aan de snelste SP 9-klasse. Dit is bedoeld voor de GT3-wagens, die volgens technische reglementen van de FIA worden gebouwd. Er is veel keuze qua materieel: Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG en Porsche doen hieraan mee. Dit is dus ook de klasse waarin Verstappen in actie zal komen. Het draait echter niet alleen om de GT3's. Zo heb je ook klasses voor GT2- en GT4-auto's, voor Porsches die we kennen uit de Carrera Cup en de Supercup, en voor de kleinere Porsche Caymans. SP-X is bedoeld voor heel rappe wagens die in geen enkel andere klasse passen, terwijl er in de AT-klasses gefocust wordt op alternatieve brandstoffen. Dan heb je ook nog alle V-klasses, waar de auto's nauwelijks zijn aangepast ten opzichte van hoe je ze op de weg tegenkomt.

Alle verschillende klasses op de Nürburgring

Er bestaan ontzettend veel klasses in de Nürburgring Langstrecken-Serie en de 24h Nürburgring. Daardoor is er voor eigenlijk elke auto die je je kunt bedenken, wel een plekje.

24h-Specials

KlasseBeschrijving
SP 9GT3-auto's volgens technische reglementen van FIA
SP-XAuto's die niet in de andere SP-klasses passen
SP 11GT2-auto's volgens technische reglementen van SRO
SP-ProAuto's met zelf gemodificeerde motor met cilinderinhoud van 3000+ cc
SP 10GT4-auto's volgens technische reglementen van SRO
SP 8Auto's met cilinderinhoud van 4000+ cc
SP 8TAuto's met turbo en cilinderinhoud tussen 2600 en 4000 cc
SP 7Auto's met cilinderinhoud tussen 3500 en 4000 cc
SP 6Auto's met cilinderinhoud tussen 3000 en 3500 cc
SP 5Auto's met cilinderinhoud tussen 2500 en 3000 cc
SP 4Auto's met cilinderinhoud tussen 2000 en 2500 cc
SP 4TAuto's met turbo en cilinderinhoud tussen 2000 en 2600 cc
SP 3Auto's met cilinderinhoud tussen 1750 en 2000 cc
SP 3TAuto's met turbo en cilinderinhoud tussen 1750 en 2000 cc
SP 2TAuto's met turbo en cilinderinhoud tussen 1350 en 1750 cc

VLN-productieauto's

KlasseBeschrijving
VT3Turbo/supercharger
Vermogen tussen 288 en 470pk
VT2Voorwielaandrijving:
Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,1kg/pk
Vermogen van maximaal 305pk

Achterwielaandrijving:
Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,5kg/pk
Vermogen van maximaal 294pk

Vierwielaandrijving:
Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,0kg/pk
Vermogen van maximaal 305pk
VT1Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,8kg/pk
Vermogen van maximaal 270pk
V6Cilinderinhoud tussen 3000 en 3500 cc
Vermogen van maximaal 355pk
Gewicht van minimaal 1350kg
V5Cilinderinhoud tussen 2500 en 3000 cc
Vermogen van maximaal 294pk
Gewicht van minimaal 1300kg
V4Cilinderinhoud tussen 2000 en 2500 cc
Vermogen van maximaal 215pk
Gewicht van minimaal 1200kg
V3Cilinderinhoud tot 2000 cc
Vermogen van maximaal 188pk
Gewicht van minimaal 900kg
VT HybridHybride-auto's
V ElectricElektrische auto's

Overige klasses

KlasseBeschrijving
Cup 2Porsche 911 GT3 Cup van generatie 992 vanaf 2021
Cup 3Porsche Cayman GT4 Clubsport van generatie 982
TCRToerwagens volgens technische reglementen
van TCR International Series
ATAuto's met alternatieve brandstoffen
of auto's uit andere klasses met gemodificeerde onderdelen

Verdeeld tussen AT1, AT2 en AT3, afhankelijk van snelheid
BMW M2 Racing CupBMW M2 Racing Cup-auto's van generatie G87
BMW M240i RacingBMW M240i Racing-auto's van generatie F87
BMW 325i ChallengeBMW 325i's van generatie E46, E90, E91 en E92
H4Auto's ouder dan 2016 met cilinderinhoud tussen 2000 en 6250 cc
H2Auto's ouder dan 2016 met cilinderinhoud tot 2000 cc

Inschrijflijst Nürburgring

Het is echter niet zo dat alle 36 mogelijke klasses in gebruik worden genomen. Er zijn een aantal klasses waarvoor nul auto's zich hebben ingeschreven. In de 2026-editie van de 24h Nürburgring komen 'slechts' 23 klasses in actie.

KlasseAantal auto's
SP 941
SP-X5
SP-Pro1
AT12
Cup 211
AT23
Cup 317
SP 1013
SP 8T1
SP 73
SP 41
SP 4T5
SP 31
SP 3T7
SP 2T3
TCR4
BMW M2 Racing Cup4
BMW M240i Racing11
BMW 325i Challenge4
VT25 (FWD/AWD)
9 (RWD)
V65
V55
Totaal161
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
