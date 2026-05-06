161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd
Er staan maar liefst 161 auto's op de inschrijflijst van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Ze zullen echter niet allemaal kans maken op de algemene overwinning. Van de Mercedes-AMG GT3 van Max Verstappen tot de geliefde maar slome Dacia Logan, er zijn ontstond veel klasses op de Nürburgring Nordschleife om de bolides te verdelen. GPFans legt uit wat het allemaal betekent.
Van de 161 teams zullen er 41 deelnemen aan de snelste SP 9-klasse. Dit is bedoeld voor de GT3-wagens, die volgens technische reglementen van de FIA worden gebouwd. Er is veel keuze qua materieel: Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG en Porsche doen hieraan mee. Dit is dus ook de klasse waarin Verstappen in actie zal komen. Het draait echter niet alleen om de GT3's. Zo heb je ook klasses voor GT2- en GT4-auto's, voor Porsches die we kennen uit de Carrera Cup en de Supercup, en voor de kleinere Porsche Caymans. SP-X is bedoeld voor heel rappe wagens die in geen enkel andere klasse passen, terwijl er in de AT-klasses gefocust wordt op alternatieve brandstoffen. Dan heb je ook nog alle V-klasses, waar de auto's nauwelijks zijn aangepast ten opzichte van hoe je ze op de weg tegenkomt.
Alle verschillende klasses op de Nürburgring
Er bestaan ontzettend veel klasses in de Nürburgring Langstrecken-Serie en de 24h Nürburgring. Daardoor is er voor eigenlijk elke auto die je je kunt bedenken, wel een plekje.
24h-Specials
|Klasse
|Beschrijving
|SP 9
|GT3-auto's volgens technische reglementen van FIA
|SP-X
|Auto's die niet in de andere SP-klasses passen
|SP 11
|GT2-auto's volgens technische reglementen van SRO
|SP-Pro
|Auto's met zelf gemodificeerde motor met cilinderinhoud van 3000+ cc
|SP 10
|GT4-auto's volgens technische reglementen van SRO
|SP 8
|Auto's met cilinderinhoud van 4000+ cc
|SP 8T
|Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 2600 en 4000 cc
|SP 7
|Auto's met cilinderinhoud tussen 3500 en 4000 cc
|SP 6
|Auto's met cilinderinhoud tussen 3000 en 3500 cc
|SP 5
|Auto's met cilinderinhoud tussen 2500 en 3000 cc
|SP 4
|Auto's met cilinderinhoud tussen 2000 en 2500 cc
|SP 4T
|Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 2000 en 2600 cc
|SP 3
|Auto's met cilinderinhoud tussen 1750 en 2000 cc
|SP 3T
|Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 1750 en 2000 cc
|SP 2T
|Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 1350 en 1750 cc
VLN-productieauto's
|Klasse
|Beschrijving
|VT3
|Turbo/supercharger
Vermogen tussen 288 en 470pk
|VT2
|Voorwielaandrijving:
Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,1kg/pk
Vermogen van maximaal 305pk
Achterwielaandrijving:
Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,5kg/pk
Vermogen van maximaal 294pk
Vierwielaandrijving:
Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,0kg/pk
Vermogen van maximaal 305pk
|VT1
|Turbo/supercharger
Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,8kg/pk
Vermogen van maximaal 270pk
|V6
|Cilinderinhoud tussen 3000 en 3500 cc
Vermogen van maximaal 355pk
Gewicht van minimaal 1350kg
|V5
|Cilinderinhoud tussen 2500 en 3000 cc
Vermogen van maximaal 294pk
Gewicht van minimaal 1300kg
|V4
|Cilinderinhoud tussen 2000 en 2500 cc
Vermogen van maximaal 215pk
Gewicht van minimaal 1200kg
|V3
|Cilinderinhoud tot 2000 cc
Vermogen van maximaal 188pk
Gewicht van minimaal 900kg
|VT Hybrid
|Hybride-auto's
|V Electric
|Elektrische auto's
Overige klasses
|Klasse
|Beschrijving
|Cup 2
|Porsche 911 GT3 Cup van generatie 992 vanaf 2021
|Cup 3
|Porsche Cayman GT4 Clubsport van generatie 982
|TCR
|Toerwagens volgens technische reglementen
van TCR International Series
|AT
|Auto's met alternatieve brandstoffen
of auto's uit andere klasses met gemodificeerde onderdelen
Verdeeld tussen AT1, AT2 en AT3, afhankelijk van snelheid
|BMW M2 Racing Cup
|BMW M2 Racing Cup-auto's van generatie G87
|BMW M240i Racing
|BMW M240i Racing-auto's van generatie F87
|BMW 325i Challenge
|BMW 325i's van generatie E46, E90, E91 en E92
|H4
|Auto's ouder dan 2016 met cilinderinhoud tussen 2000 en 6250 cc
|H2
|Auto's ouder dan 2016 met cilinderinhoud tot 2000 cc
Inschrijflijst Nürburgring
Het is echter niet zo dat alle 36 mogelijke klasses in gebruik worden genomen. Er zijn een aantal klasses waarvoor nul auto's zich hebben ingeschreven. In de 2026-editie van de 24h Nürburgring komen 'slechts' 23 klasses in actie.
|Klasse
|Aantal auto's
|SP 9
|41
|SP-X
|5
|SP-Pro
|1
|AT1
|2
|Cup 2
|11
|AT2
|3
|Cup 3
|17
|SP 10
|13
|SP 8T
|1
|SP 7
|3
|SP 4
|1
|SP 4T
|5
|SP 3
|1
|SP 3T
|7
|SP 2T
|3
|TCR
|4
|BMW M2 Racing Cup
|4
|BMW M240i Racing
|11
|BMW 325i Challenge
|4
|VT2
|5 (FWD/AWD)
9 (RWD)
|V6
|5
|V5
|5
|Totaal
|161
