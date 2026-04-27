Max Verstappen zal debuteren in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring en daar zal hij te maken krijgen met allerlei regels die we in de Formule 1 niet kennen. Zo zal de coureur van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing zogeheten slow zones en Code 60-zones tegenkomen. GPFans legt uit waarom er geen safety cars zijn op de Nürburgring Nordschleife en wat deze zones betekenen.

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring maakt tijdens de beruchte langeafstandsrace dus geen gebruik van een traditionele safety car, maar kiest voor lokale neutralisaties via zogeheten Code 60-zones. Vanwege de extreme baanlengte van ruim 25 kilometer en een enorm veld van zo'n 150 auto's zou een safety car de racedynamiek te veel verstoren. Deelnemers moeten dus alleen bij incidenten lokaal hun snelheid drastisch verlagen. Wie deze snelheidslimieten overschrijdt, riskeert zware straffen, variërend van tijdstraffen tot het verlies van de racelicentie.

Maximumsnelheid in minisectoren

Het inzetten van een safety car op de gecombineerde lay-out van de Nordschleife en het Grand Prix-circuit is in de praktijk onwerkbaar. Een volledige neutralisatie zou betekenen dat het maar liefst een kwartier zou kunnen duren voordat de leider van de wedstrijd is opgepikt. Hierdoor zou de race over de gehele baan stilliggen voor een relatief klein incident. In plaats daarvan wordt het circuit opgedeeld in minisectoren. Zodra er gevaar dreigt, naderen de coureurs eerst een slow zone met dubbel gezwaaide gele vlaggen, waar een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur geldt. Direct daarna volgt de daadwerkelijke Code 60-zone, aangegeven met een roze vlag of bord met het nummer '60' erop. Logischerwijs is de maximumsnelheid daar 60 kilometer per uur en mag er niet ingehaald worden. Buiten deze specifieke gevarenzones kan het veld op volle racesnelheid blijven doorrijden.

Overtredingen leiden tot verlies van Nordschleife-licentie

Om de naleving van deze regels te controleren, is de wedstrijdleiding uitgerust met allerlei controlemiddelen. Alle voertuigen zijn verplicht voorzien van het 'GPS-Auge' (letterlijk GPS-ogen) video-telematicasysteem, waarmee live vanuit de cockpit kan worden meegekeken. Daarnaast ondersteunen digitale lichtpanelen langs de baan de marshals om de signalen duidelijker over te brengen. De straffen voor snelheidsovertredingen zijn opgedeeld in vier niveaus. Een overschrijding tot 15 kilometer per uur levert een tijdstraf op van 45 seconden die tijdens een pitstop geïncasseerd moet worden. Bij grotere overschrijdingen loopt deze tijdstraf verder op en worden er tevens DMSB-strafpunten uitgedeeld. Naast de sportieve straffen kan de organisatie ook geldboetes uitdelen.

De zwaarste sancties volgen bij een overtreding van het vierde niveau, waarbij een coureur meer dan 65 kilometer per uur te hard door een Code 60-zone rijdt. In dat geval volgt er een tijdstraf van 5 minuten, wordt de rijder direct uit de wedstrijd gehaald door middel van een diskwalificatie en wordt de Nordschleife-licentie (DPN) onmiddellijk ingetrokken. Ook bij het verzamelen van drie reguliere strafpunten raakt een coureur zijn licentie kwijt. Als een team meerdere zware overtredingen opstapelt, kan het volledige voertuig met een zwarte vlag uit de race worden gehaald.

Een ingetrokken licentie betekent dat de coureur voorlopig niet meer in actie mag komen op de 'Groene Hel'. Na een verplichte uitsluitingsperiode moet de overtreder weer vanaf de basis beginnen door cursussen te volgen en eerst te racen in langzamere auto's.

Tijdens de ADAC 24h Qualifiers in april werd Oleksandr Kosohov gediskwalificeerd en zijn licentie afgenomen vanwege Code 60-overtredingen.

Sancties voor snelheidsovertredingen in Code 60-zones Niveau Overschrijding Tijdstraf ( incasseren tijdens pitstop) Licentiepunten 1 1 t/m 15 km/u 45 seconden Geen punten 2 15 t/m 40 km/u 45 sec. + 5 sec. per km/u boven 75 km/u 1 DMSB-strafpunt 3 41 t/m 65 km/u 170 sec + 5 sec per km/u boven 100 km/u 2 DMSB-strafpunten 4 > 65 km/u 300 seconden DSQ + intrekking racelicentie

