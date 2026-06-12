Volgens Arvid Lindblad is het nog maar de vraag of de nieuwe Red Bull Ford-motor daadwerkelijk de sterkste van het veld is. De Red Bull-coureur van het zusterteam Racing Bulls reageert sarcastisch op de recente ADUO-analyse van de FIA en blikt tegelijkertijd terug op zijn knappe puntenfinish tijdens de F1 Grand Prix van Monaco.

Eerder deze week werd duidelijk dat de FIA de krachtbron van Red Bull Ford als referentiepunt heeft aangemerkt. Binnen het nieuwe ADUO-systeem, dat in het leven is geroepen om de motorprestaties gelijk te trekken, betekent dit dat de Oostenrijkse formatie en diens zusterteam geen prestatie-upgrades mogen doorvoeren aan de gehele power unit. Concurrenten als Mercedes en Ferrari krijgen die ontwikkelingsruimte mogelijk wel, omdat zij volgens de metingen een achterstand hebben. Vanuit het kamp van Red Bull is daar met onbegrip op gereageerd, omdat het hybride-gedeelte niet in de analyse is meegenomen en de renstal stelt dat Mercedes op dat vlak juist domineert. Max Verstappen heeft tegenover onder andere GPFans bevestigd dat Red Bull in gesprek gaat met de FIA om duidelijkheid te krijgen.

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Snelste op de rechte stukken?

Lindblad, die als enige rookie op de grid met de veelbesproken motor rijdt, deelt die twijfels. "Ik denk dat, zoals iedereen weet, Red Bull een geweldige klus heeft geklaard met die eerste motor", stelt de piepjonge Brit tegenover onder andere GPFans. "Maar totdat de FIA officieel met haar bevindingen naar buiten komt, is het allemaal speculatie. Dus ik heb er niet veel over te zeggen." Gevraagd naar het feit dat de motor nu als de ultieme benchmark wordt gezien, reageert de rijder cynisch. "Is dat zo? Zijn wij de snelste op de rechte stukken? Ik heb er niet veel over te zeggen. Ik denk niet dat we de snelste zijn op de rechte stukken, dus...", aldus de teamgenoot van Liam Lawson.

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Beste resultaat in F1 tot dusver

Naast de motorische discussies kijkt het talent uit het Red Bull-juniorprogramma ook terug op zijn eigen prestaties in Monaco. Tijdens de race, die werd gekenmerkt door chaos en straffen in de laatste twintig ronden, kwam hij als zesde over de streep en mocht hij acht WK-punten bijschrijven. "Het was een uitdagend weekend", blikt hij terug op zijn beste resultaat tot dusver in de koningsklasse. "Vanuit het oogpunt van ervaring had ik er weliswaar in de F2 en F3 gereden, maar in de F1 was het heel anders. Dat voelde echt als mijn eerste keer. En dan de intensiteit van het circuit, de mentale inspanning die het vergt... Het was vermoeiend".

Ondanks een mindere kwalificatie op zaterdag, is de jongeling zeer te spreken over het uiteindelijke resultaat. "Zoals ik al eerder zei, was ik niet blij met hoe de zaterdag verliep, maar ik denk dat we zondag een heel goede race hebben gereden", vervolgt hij. "Ja, we hadden geluk met de rode vlag, maar ongeacht dat ben ik blij met hoe de race ging. Zoals ik het zie, had ik veel pech in Canada en had ik daar op eigen kracht waarschijnlijk voor P6 of P7 gevochten. Dus ik neem het geluk nu graag aan."

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