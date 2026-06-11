Max Verstappen heeft in Barcelona laten weten dat Red Bull Racing inderdaad in gesprek is met de FIA, om te achterhalen waarom de Red Bull Ford-krachtbron door het motorsportorgaan als de meest competitieve is neergezet. "We waren allemaal een beetje verrast door dat nieuws", klinkt het tegenover onder andere GPFans.

De Formule 1 opereert dit seizoen voor het eerst onder nieuwe motorische reglementen, waarbij het belang van de batterij aanzienlijk is toegenomen. Zoals vrijwel altijd zodra er nieuwe reglementen worden geïntroduceerd, zijn de verschillen tussen de elf teams hierdoor groot. Waar Mercedes momenteel bij uitstek het te kloppen team is, liggen Cadillac en Aston Martin bijvoorbeeld mijlenver achter. Met name laatstgenoemde heeft grote problemen met de Honda-krachtbron, waardoor de formatie van Lawrence Stroll tot op heden strak achteraan rijdt.

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ADUO-regeling Formule 1

Om de verschillen tussen de teams niet te ver op te laten lopen, heeft de FIA recent het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma (ADUO) in het leven geroepen. In een notendop houdt dit programma in dat motorfabrikanten die qua performance meer dan twee procent toegeven op de best presterende krachtbron op de grid, aanpassingen aan de motor mogen doen. Aangezien Mercedes momenteel bij uitstek het te kloppen team is in de Formule 1, leek dit in de kop van het veld goed nieuws voor Ferrari en Red Bull Racing.

Red Bull-motor de beste, Mercedes mag updates doen

Maar de FIA heeft in de paddock van Monaco voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. Niet Mercedes, maar Red Bull Racing heeft de krachtigste motor ontwikkeld volgens het motorsportorgaan. De Zilverpijlen zouden meer dan twee procent achter de Red Bull-motor liggen, waardoor zij dit jaar één motorupdate mogen doen. Ferrari, Audi en Honda mogen twee motorupdates doen, omdat zij meer dan vier procent achter Red Bull liggen.

Red Bull in gesprek met de FIA

De FIA heeft bewust niet aan de teams laten weten op welke manier de performance van de motor werd gemeten, zodat de teams niet bepaalde gebieden van de krachtbron konden manipuleren. Williams-coureur Alexander Albon liet tegenover onder andere GPFans weten dat het momenteel allemaal spelletjes en politiek is, omdat niemand de beste motor wil hebben. Tijdens de mediadag in Barcelona werd Verstappen naar de kwestie gevraagd, tegenover onder andere GPFans: "Ik denk dat we allemaal verbaasd waren", klinkt het. "Daarom praten we nu met de FIA, om erachter te komen hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Er is op dit moment niet veel meer over te zeggen."

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