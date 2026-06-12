Max Verstappen moet na afloop van de tweede vrije training toegeven dat de zesde plek misschien wel het maximaal haalbare is. De Nederlander ziet de RB22 in Spanje niet knokken om de topposities en wijst vooral naar de balans van de bolide.

Na het weekend in Monaco, waar de RB22 op snelheid meekon met Mercedes, is het in Barcelona weer hetzelfde liedje als de rest van het seizoen. De Oostenrijkse wagen komt nog veel tijd tekort op de snelste teams en is volgens Verstappen niet eens een specifiek probleem.

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Verstappen realistisch na vrijdag in Barcelona

Bij F1TV legt de viervoudig kampioen uit: “We verliezen op hoge snelheid en op lage snelheid, eigenlijk overal. De hele dag misten we grip, gevoel met de auto en balans. Daar moeten we dus aan proberen te werken (...) Ik denk niet dat we mee kunnen doen om de topposities, dit is waar we staan.” Op de harde banden gaf Verstappen aan dat de wagen ‘verschrikkelijk’ aanvoelde, maar eigenlijk gaf geen enkele band echt vertrouwen: “Op geen enkele band voelde het goed, maar dat leek bij iedereen zo te zijn. Ik volgde wat mensen en er is geen grip, de auto’s glijden veel. Als we het vanuit onze kant vergelijken met de top, hadden we iets meer moeite met de balans, maar ik denk dat niemand een goede balans had vandaag.”

Friday’s done and dusted ✅ Attention shifts to Quali Day ?#F1 || #BarcelonaGP ?? pic.twitter.com/WyNWz5yMWj — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 12, 2026

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