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Credit for photo: Red Bull Content Pool

'Ferrari wil Rafael Câmara bij Haas stallen, zitje van Esteban Ocon onder druk'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

'Ferrari wil Rafael Câmara bij Haas stallen, zitje van Esteban Ocon onder druk'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Ferrari wil naar verluidt juniorcoureur Rafael Câmara in 2027 graag onderbrengen bij het team van Haas, wat de druk op de huidige coureur Esteban Ocon flink opvoert. De 21-jarige Braziliaan wordt momenteel gezien als één van de grootste talent in de opstapklassen en zou de Italiaanse renstal van mening zijn dat hij klaar is voor de Formule 1.

Câmara won vorig jaar overtuigend de titel in de Formule 3 en maakte na zijn overstap naar de Formule 2 direct indruk met podiumplaatsen in Melbourne en Miami. Momenteel bezet de nieuweling de zevende plaats in dat kampioenschap, maar hij had aan de leiding kunnen liggen als hij niet vanuit de eerste positie in Monaco was uitgevallen door problemen. Een directe stap naar het fabrieksteam van Ferrari is uitgesloten, aangezien de stoeltjes daar bezet zijn door Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Beide coureurs hebben doorlopende contracten, waarbij Hamilton momenteel tweede staat in het wereldkampioenschap en Leclerc de vierde plek bezet. Zodoende kijkt Ferrari naar technisch partner Haas, waar mede-Ferrari-junior Ollie Bearman al voor uitkomt, meldt het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport.

Druk op Ocon neemt toe bij Haas

Voor Ocon betekent de mogelijke komst van Câmara dat hij moet vrezen voor zijn stoeltje bij de Amerikaanse renstal. Teambaas Ayao Komatsu uitte in de winterstop al lichte kritiek op de Fransman, omdat de leiding niet tevreden was met zijn prestaties van het voorgaande jaar. Komatsu is van mening dat een coureur met de ervaring en het talent van Ocon zich niet regelmatig mag laten verslaan door Bearman. In het huidige seizoen heeft de 29-jarige Ocon tot nu toe slechts drie punten verzameld en staat hij zestiende in de WK-stand, terwijl zijn jongere teamgenoot al achttien punten wist te scoren.

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Naast prestaties spelen ook de financiën een rol bij de beslissing, die uiteindelijk volledig bij het team uit North Carolina ligt. Ocon geldt als de bestbetaalde coureur die ooit voor Haas heeft gereden. Een debutant als Câmara zou aanzienlijk goedkoper zijn voor de formatie, aangezien hij als debutant zou instappen. Volgens AMuS blijft Ocon wel een optie als teamgenoot van Bearman in 2027, maar naarmate het seizoen vordert, zouden de kansen van Câmara groeien.

Vind jij dat Haas Esteban Ocon moet vervangen door een jong talent zoals Rafael Câmara?

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