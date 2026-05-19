Thierry Vermeulen zou helaas niet aan de finish komen in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hij was met zijn team Realize Kondo Racing with Rinaldi één van de vele slachtoffers in de GT3-klasse. De Nederlander baalt enorm.

Vermeulen had zich samen met Dennis Marschall, Thomas Neubauer en David Perel als vijfde gekwalificeerd. De blauwe Ferrari stond daarmee één plekje achter de Mercedes-AMG van Verstappen Racing. Neubauer nam de start op zich en haalde de Scherer Sport PHX-Audi voor hem in evenals Verstappen Racing. Na drama voor beide Lamborghini's, waarvan eentje een lekke band had en de ander een straf kreeg voor een valste start, kwam Neubauer aan de leiding.

Einde oefening

Na twee uur overhandigde de Fransman de Ferrari aan Vermeulen. Vanuit de virtuele eerste positie crashte hij echter. Hij kwam de Sorg Rennsport-Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Joshua Jacobs uit de Cup 3-klasse tegen en verloor de controle op het natte gras.

"In Hatzenbach ben ik rechts gegaan van een GT4. Maar die zag mij niet. Daarna ben ik op het gras gekomen en was het einde oefening", legde Vermeulen kort uit tegenover GPFans en Autosport.nl. "Het is enorm balen. Sorry naar het hele team, nadat ze een snelle auto voor ons hadden gemaakt."

