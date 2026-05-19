close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: VLN

Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'

Credit for photo: VLN — Foto: © VLN

Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Thierry Vermeulen zou helaas niet aan de finish komen in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hij was met zijn team Realize Kondo Racing with Rinaldi één van de vele slachtoffers in de GT3-klasse. De Nederlander baalt enorm.

Vermeulen had zich samen met Dennis Marschall, Thomas Neubauer en David Perel als vijfde gekwalificeerd. De blauwe Ferrari stond daarmee één plekje achter de Mercedes-AMG van Verstappen Racing. Neubauer nam de start op zich en haalde de Scherer Sport PHX-Audi voor hem in evenals Verstappen Racing. Na drama voor beide Lamborghini's, waarvan eentje een lekke band had en de ander een straf kreeg voor een valste start, kwam Neubauer aan de leiding.

Einde oefening

Na twee uur overhandigde de Fransman de Ferrari aan Vermeulen. Vanuit de virtuele eerste positie crashte hij echter. Hij kwam de Sorg Rennsport-Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Joshua Jacobs uit de Cup 3-klasse tegen en verloor de controle op het natte gras.

"In Hatzenbach ben ik rechts gegaan van een GT4. Maar die zag mij niet. Daarna ben ik op het gras gekomen en was het einde oefening", legde Vermeulen kort uit tegenover GPFans en Autosport.nl. "Het is enorm balen. Sorry naar het hele team, nadat ze een snelle auto voor ons hadden gemaakt."

Gerelateerd

Ferrari Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Thierry Vermeulen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

  • 3 uur geleden
  • 5
Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"

Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"

  • 1 uur geleden
BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam Podcast

BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

  • Gisteren 12:43
  • 11
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

  • Gisteren 12:01
  • 6
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

  • 17 mei 2026 14:06
  • 33

Nürburgring 2026

20:15
Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'
19:27
Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"
18:36
BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam
17:49
Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

Net binnen

20:58
Video
VIDEO | Max Verstappen nam risico's op Nürburgring: 'Maar maakte maar één fout'
19:27
Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"
18:36
Podcast
BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam
17:49
Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"
17:01
Cadillac neemt updates mee naar Canada en jaagt op aansluiting bij middenveld
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras' 24h Nürburgring

Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'

52 minuten geleden
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"

Gisteren 16:28 1
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"

Gisteren 15:04
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!" 24h Nürburgring

Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"

Gisteren 13:26
Ontdek het op Google Play
x