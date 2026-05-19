Veel fans hoopten een mooie strijd te zien tussen de legendarische 'Grello'-Porsche en de Mercedes-AMG van Verstappen Racing gedurende de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Kévin Estre crashte echter al vroeg uit de wedstrijd. Ook Max Verstappen zou uiteindelijk op problemen stuiten, maar de Fransman laat weten ontzettend onder de indruk te zijn van de viervoudig wereldkampioen.

Estre kwam samen met Ayhancan Güven en Thomas Preining uit voor Manthey, één van de succesvolste teams op de Nürburgring Nordschleife. Strijden om de overwinning zou hij niet doen, want na een paar uur kwam hij al in de vangrails terecht. Er waren vloeistoffen op de baan gekomen bij Brünnchen, nadat de V-snaar van een Four Motors-Porsche het had begeven. Niet alleen Estre crashte op het gladde asfalt, maar ook Arjun Maini in zijn Haupt-Mustang vloog er op spectaculaire wijze af.

Estre heeft veel respect voor Verstappen

Zelf heeft Estre de 24h Nürburgring één keer gewonnen in tien pogingen en in die tijd heeft hij ook genoeg drama meegemaakt. Hij weet hoe Verstappen zich voelt, nadat de Limburger in de slotfase vanuit de leidende positie moest opgeven vanwege een kapotte aandrijfas. Estre is lovend over de 21 uur waarin Max en zijn ploegmaten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella wel nog om de overwinning streden.

"Ik heb veel respect voor de auto nummer drie, en het spijt me voor hen", vertelde Estre op zijn Instagram-story. "Ze reden een geweldige race en Max heeft bewezen dat hij een fantastische coureur is die zich snel kan aanpassen aan de zeer lastige omstandigheden. Echter, de Nürburgring kiest haar winnaars uit, en we weten hoe moeilijk deze race wel niet is."

