close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Estre and Verstappen

Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"

Estre and Verstappen — Foto: © IMAGO x GPFANS

Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Veel fans hoopten een mooie strijd te zien tussen de legendarische 'Grello'-Porsche en de Mercedes-AMG van Verstappen Racing gedurende de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Kévin Estre crashte echter al vroeg uit de wedstrijd. Ook Max Verstappen zou uiteindelijk op problemen stuiten, maar de Fransman laat weten ontzettend onder de indruk te zijn van de viervoudig wereldkampioen.

Estre kwam samen met Ayhancan Güven en Thomas Preining uit voor Manthey, één van de succesvolste teams op de Nürburgring Nordschleife. Strijden om de overwinning zou hij niet doen, want na een paar uur kwam hij al in de vangrails terecht. Er waren vloeistoffen op de baan gekomen bij Brünnchen, nadat de V-snaar van een Four Motors-Porsche het had begeven. Niet alleen Estre crashte op het gladde asfalt, maar ook Arjun Maini in zijn Haupt-Mustang vloog er op spectaculaire wijze af.

Estre heeft veel respect voor Verstappen

Zelf heeft Estre de 24h Nürburgring één keer gewonnen in tien pogingen en in die tijd heeft hij ook genoeg drama meegemaakt. Hij weet hoe Verstappen zich voelt, nadat de Limburger in de slotfase vanuit de leidende positie moest opgeven vanwege een kapotte aandrijfas. Estre is lovend over de 21 uur waarin Max en zijn ploegmaten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella wel nog om de overwinning streden.

"Ik heb veel respect voor de auto nummer drie, en het spijt me voor hen", vertelde Estre op zijn Instagram-story. "Ze reden een geweldige race en Max heeft bewezen dat hij een fantastische coureur is die zich snel kan aanpassen aan de zeer lastige omstandigheden. Echter, de Nürburgring kiest haar winnaars uit, en we weten hoe moeilijk deze race wel niet is."

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Mercedes-AMG Verstappen Racing Porsche

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

  • 3 uur geleden
  • 5
BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam Podcast

BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

  • 16 mei 2026 09:03
  • 7
VIDEO | Max Verstappen nam risico's op Nürburgring: 'Maar maakte maar één fout' Video

VIDEO | Max Verstappen nam risico's op Nürburgring: 'Maar maakte maar één fout'

  • 9 minuten geleden
Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

  • Gisteren 12:43
  • 11
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

  • Gisteren 12:01
  • 6

Nürburgring 2026

20:15
Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'
19:27
Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"
18:36
BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam
17:49
Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

Net binnen

20:58
Video
VIDEO | Max Verstappen nam risico's op Nürburgring: 'Maar maakte maar één fout'
20:15
Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'
18:36
Podcast
BBQ, Benzine en Braadworsten: '24h Nürburgring is de definitie van autosport' | GPFans Raceteam
17:49
Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"
17:01
Cadillac neemt updates mee naar Canada en jaagt op aansluiting bij middenveld
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras' 24h Nürburgring

Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'

51 minuten geleden
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"

Gisteren 16:28 1
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"

Gisteren 15:04
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!" 24h Nürburgring

Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"

Gisteren 13:26
Ontdek het op Google Play
x