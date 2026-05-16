Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

De organisatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring heeft de zogeheten Balance of Performance (BoP) aangepast voor de race die vandaag van start zal gaan. Dat zal Max Verstappen goed in de oren klinken, aangezien een boel rivalen van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing teruggeschroefd worden, waaronder de Lamborghini die op pole position staat.

BoP is een methode in de GT3-racerij om de bolides zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Er doen namelijk auto's mee die totaal niet op elkaar lijken, zoals de Porsche met een flat-six achterin of de Audi met een V10 in het midden of de Aston Martin met een turbo-V8 voorin. Wat je wilt voorkomen, is dat één merk veruit de beste auto heeft. Ontwikkelingskosten gaan dan door het dak en dan stort de GT3-racerij in. De BoP kan op ieder moment in een raceweekend aangepast worden, en dat is nu dus ook na alle kwalificaties gebeurt. Lees hier alles over hoe Balance of Performance werkt.

Lamborghini 'bestraft' na pole position

Drie auto's zullen mee moeten doen met extra gewicht. De BMW M4 GT3 Evo is tien kilogram zwaarder gemaakt, terwijl de Lamborghini Huracán GT3 EVO2, zoals die van poleman Luca Engstler, en de Porsche 911 GT3 R Evo met een extra 5 kilogram in actie moeten komen.

De Lamborghini wordt echter nóg verder teruggeschroefd. De restrictor in de motor is een halve millimeter kleiner en dus zal het minder vermogen hebben. De Ford Mustang heeft twee restrictors en de tweede is een millimeter kleiner geworden.

Bij de Mercedes-AMG van Verstappen is er niks veranderd. Datzelfde geldt voor de andere AMG's, de Aston Martins, de Audi's, de BMW Z4 GT3's, de Ferrari en de McLaren.

