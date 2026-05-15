'FIA grijpt in bij Red Bull na brandbrief Mclaren, Bottas betrokken bij FBI-onderzoek' | GPFans Recap
In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.
Met vandaag onder andere een stevige brief van McLaren-CEO Zak Brown aan het adres van de FIA. De Amerikaan is het er niet mee eens dat 'bepaalde fabrikanten' zoals Red Bull Racing, in principe meer dan één team op de grid hebben staan. Verder heeft Valtteri Bottas uit de doeken gedaan dat hij in Miami betrokken was bij een FBI-onderzoek, heeft GPFans uitgezocht hoe jij zelf op de Nürburgring kan rijden en heeft Jenson Button onzekerheden van wereldkampioenen uit de doeken gedaan. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.
Brown schrijft brief aan FIA over 'oneerlijk' voordeel Red Bull, FIA gaat onderzoek doen
McLaren-CEO Zak Brown heeft in een formele brief aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem opgeroepen tot een verbod op het bezit van meerdere Formule 1-teams door één eigenaar, zo meldt onder andere PlanetF1. Volgens de Amerikaan vormen zogeheten A/B-constructies en nauwe strategische allianties een direct gevaar voor de sportieve integriteit van de koningsklasse. FIA-president Ben Sulayem heeft in Miami aan geselecteerde media waaronder RacingNews365, laten weten dat de kwestie onderzocht gaat worden. Meer lezen over de brief van Brown? Klik hier.
Bottas betrokken bij FBI-onderzoek na diefstal huurauto in Miami
Tijdens het raceweekend in Miami is de huurauto van Formule 1-coureur Valtteri Bottas gestolen, wat heeft geleid tot een officieel onderzoek door de FBI. De Finse coureur van het Cadillac F1 Team raakte zijn Cadillac Escalade kwijt vanaf de oprit van zijn verblijfplaats. Omdat er belangrijke toegangspassen in het voertuig lagen, werd de federale veiligheidsdienst direct ingeschakeld. Ook zou het voertuig later gebruikt zijn bij nog een ander misdrijf. Bottas zelf was vooral onder de indruk van de technologie van de criminelen, waarmee ze het beveilingssysteem van de auto hebben gepasseerd. Meer lezen over het bijzondere verhaal van Bottas? Klik hier.
Button ziet onzekerheid bij Hamilton en Verstappen: 'Zelfs zij twijfelen aan zichzelf'
Volgens voormalig Formule 1-coureur Jenson Button kampen zelfs de meest succesvolle coureurs, zoals Lewis Hamilton en Max Verstappen, met onzekerheden. De wereldkampioen van 2009 stelt dat de mentale druk in de sport enorm is en dat een gebrek aan zelfvertrouwen bij elke rijder op de loer ligt. Dat laat de Brit weten in de podcast Beyond the Grid. "Als coureurs zijn we niet perfect", klinkt het onder andere. "We zijn onzeker, en dat geldt voor elke coureur. Als ik Lewis Hamilton vorig jaar bij Ferrari over de boordradio hoor, en hij stelt een vraag waarop het team niet direct antwoordt, dan reageert hij met: 'Heb ik iets verkeerd gedaan?' Je bent een zevenvoudig wereldkampioen. Het zelfvertrouwen dat je zou moeten hebben, is buitenaards. Maar toch sluipen er onzekerheden in." Meer lezen over de uitspraken van Button? Klik hier.
Net als Verstappen zelf rijden op de Nürburgring? Dit is wat het kost en wat je moet weten
Wil je in de voetsporen van Max Verstappen treden en zelf een rondje op de Nürburgring rijden? GPFans legt je uit hoe je zelf de ´Groene Hel´ kan trotseren, wat dat geintje kost en waar je moet zijn. Verstappen is dit weekend teruggekeert naar de Nürburgring, om zijn debuut te maken in de roemruchtige 24-uursrace. De viervoudig wereldkampioen stapt samen met zijn teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Het aantal inschrijvingen voor de 24 uur van de Nürburgring is dit jaar enorm toegenoemen, met in totaal maar liefst 161 inschrijvingen. Daarnaast is het weekend qua bezoekers voor het eerst de geschiedenis van het evenement volledig uitverkocht. De hype rondom het weekend is enorm. En off je nu al jarenlang fan bent van langeafstandraces of bent meegesleept door het Verstappen-effect, het is misschien interessant om te weten dat ook jij een rondje kunt rijden op de Nürburgring - al zij het tijdens een rustiger weekend op de kalender. Lees hier hoe jij zelf in actie kan komen op het beroemde circuit.
