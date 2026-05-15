Verstappen-AMG op "uitstekende uitgangspositie" dankzij P4 van Juncadella: "Erg tevreden"
Verstappen-AMG op "uitstekende uitgangspositie" dankzij P4 van Juncadella: "Erg tevreden"
Dani Juncadella kan lachen na zijn ronde in Top Qualifying 3 voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hij is namelijk erg tevreden over zijn vierde plaats en noemt het een "uitstekende uitgangspositie" voor hem en teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Max Verstappen.
Alle kwalificatiesessies voor de beruchte wedstrijd in de Eifel hebben we achter de rug. Luca Engstler pakte de pole position for Red Bull Team ABT en Marco Mapelli zorgde voor een Lamborghini één-twee. Op de tweede startrij vinden we de Scherer Sport PHX-Audi en de Verstappen-Mercedes-AMG. Auer moest in Top Qualifying 1 bij de top twintig eindigen en dat lukte prima met de vijfde tijd. Vervolgens was in Top Qualifying 2 een top zeven-klassering nodig om door te gaan naar TQ3 en Verstappen slaagde daarin door de zesde positie te pakken. Juncadella kreeg de verantwoordelijkheid om voor de pole position te vechten. Uiteindelijk kwam hij acht tienden tekort op de Lamborghini's, maar geen zorgen richting de zaterdag en zondag, want in 24 uur kan een heleboel gebeuren.
Uitstekende uitgangspositie voor erg lange race
"Het was volgens mij een erg goede dag. Idealiter wil je namelijk voor de race vanuit de top vijf starten, en wij staan op P4", vertelde Juncadella tegenover GPFans en de aanwezige media. "Natuurlijk wil je altijd op pole position staan, maar P4 is een uitstekende uitgangspositie voor wat een erg lange race gaat worden. De auto lijkt competitief en ook mijn teamgenoten staan er goed voor. We hebben goed werk geleverd tijdens alle sessies en tja, het komt nu vooral neer op hier en daar nog wat finetunen."
De Spanjaard omschreef Top Qualifying 3 als een "lastige" sessie. "Door de [eerdere] regen was het in het begin erg glad. Maar tijdens de laatste ronde was het volledig opgedroogd. Ik kon toen een prima tijd neerzetten en ben daar met het oog op morgen erg tevreden mee."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Engel baalt als een stekker na crash in kwalificatie 24h Nürburgring: "Het was mijn fout"
- 11 minuten geleden
Engstler dolblij na lastige poleronde voor 24h Nürburgring: "Alsof ik zeep op mijn banden had"
- Vandaag 15:05
LIVE | Verstappen Racing in Top Qualifying 3 voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
- Vandaag 13:17
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Engel baalt als een stekker na crash in kwalificatie 24h Nürburgring: "Het was mijn fout"
Button ziet onzekerheid bij Hamilton en Verstappen: 'Zelfs zij twijfelen aan zichzelf'
Mex Jansen op P8 in kwalificatie Nürburgring: "Je merkt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt"
Verstappen-AMG op "uitstekende uitgangspositie" dankzij P4 van Juncadella: "Erg tevreden"
Net binnen
Engel baalt als een stekker na crash in kwalificatie 24h Nürburgring: "Het was mijn fout"
- 11 minuten geleden
Button ziet onzekerheid bij Hamilton en Verstappen: 'Zelfs zij twijfelen aan zichzelf'
- 1 uur geleden
- 2
Mex Jansen op P8 in kwalificatie Nürburgring: "Je merkt hoeveel vertrouwen je elke ronde opbouwt"
- 1 uur geleden
Verstappen-AMG op "uitstekende uitgangspositie" dankzij P4 van Juncadella: "Erg tevreden"
- 2 uur geleden
Turkije dit jaar terug op de Formule 1-kalender? "Een goed plan, veel mooie races daar"
- 3 uur geleden
Glock vol lof over Verstappen op de Nürburgring: 'We moeten voor hem knielen'
- Vandaag 15:45
Veel gelezen
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
- 3 mei