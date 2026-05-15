Dani Juncadella kan lachen na zijn ronde in Top Qualifying 3 voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hij is namelijk erg tevreden over zijn vierde plaats en noemt het een "uitstekende uitgangspositie" voor hem en teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Max Verstappen.

Alle kwalificatiesessies voor de beruchte wedstrijd in de Eifel hebben we achter de rug. Luca Engstler pakte de pole position for Red Bull Team ABT en Marco Mapelli zorgde voor een Lamborghini één-twee. Op de tweede startrij vinden we de Scherer Sport PHX-Audi en de Verstappen-Mercedes-AMG. Auer moest in Top Qualifying 1 bij de top twintig eindigen en dat lukte prima met de vijfde tijd. Vervolgens was in Top Qualifying 2 een top zeven-klassering nodig om door te gaan naar TQ3 en Verstappen slaagde daarin door de zesde positie te pakken. Juncadella kreeg de verantwoordelijkheid om voor de pole position te vechten. Uiteindelijk kwam hij acht tienden tekort op de Lamborghini's, maar geen zorgen richting de zaterdag en zondag, want in 24 uur kan een heleboel gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Uitstekende uitgangspositie voor erg lange race

"Het was volgens mij een erg goede dag. Idealiter wil je namelijk voor de race vanuit de top vijf starten, en wij staan ​​op P4", vertelde Juncadella tegenover GPFans en de aanwezige media. "Natuurlijk wil je altijd op pole position staan, maar P4 is een uitstekende uitgangspositie voor wat een erg lange race gaat worden. De auto lijkt competitief en ook mijn teamgenoten staan er goed voor. We hebben goed werk geleverd tijdens alle sessies en tja, het komt nu vooral neer op hier en daar nog wat finetunen."

De Spanjaard omschreef Top Qualifying 3 als een "lastige" sessie. "Door de [eerdere] regen was het in het begin erg glad. Maar tijdens de laatste ronde was het volledig opgedroogd. Ik kon toen een prima tijd neerzetten en ben daar met het oog op morgen erg tevreden mee."

Gerelateerd