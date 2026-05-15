close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen at the Nurburgring

Verstappen mag door naar Top Qualifying 3 en is tevreden: "Het is super moeilijk"

Verstappen at the Nurburgring — Foto: © IMAGO

Verstappen mag door naar Top Qualifying 3 en is tevreden: "Het is super moeilijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen is tevreden over hoe Top Qualifying 1 en 2 voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring verliepen. De Mercedes-AMG van Verstappen Racing mag strijden om de pole position met Dani Juncadella later vanmiddag. De viervoudig wereldkampioen blikt bij GPFans ook terug op de listige nachtkwalificatie van afgelopen donderdag.

Om 13:35 uur zullen twaalf auto's vechten voor de felbegeerde Glickenhaus-bokaal. Deze verdien je als je de snelste tijd neerzet in Top Qualifying 3 en dus de pole position pakt op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen Racing is één van die twaalf teams. Lucas Auer werd vijfde in TQ1, voordat Verstappen de zesde tijd klokte in TQ2 op vrijdagochtend. Onder meer de Manthey-Porsche, de Scherer Sport PHX-Audi, Nicky Catsburgs Lamborghini en Thierry Vermeulens Ferrari gaan we tevens zien in de pole shootout.

Geslaagd om in TQ3 te glippen

"Ik voelde me comfortabel in de auto. Natuurlijk wilden we Top Qualifying 3 bereiken, wat niet makkelijk is met deze concurrentie - het is super moeilijk zelfs", begint Verstappen tegenover GPFans. "Er rijden veel snelle auto's rond, maar we zijn er net in geslaagd om erin te glippen. De laatste ronde was net goed genoeg, dus dat was fijn. Gelukkig was het droog, de auto voelde goed en het is dus net aan gelukt om door te gaan. Dat was het doel."

© Gruppe C
© Gruppe C

Slechtst mogelijke omstandigheden in nachtkwalificatie was goede voorbereiding

Terugblikkend op de nachtkwalificatie, vertelt de Limburger: "Gisteren waren er veel wisselende omstandigheden en voor mij was het de eerste keer in het donker en waarschijnlijk de slechtst mogelijke omstandigheden met regen en mist. Maar ik heb in ieder geval een goed eerste idee gekregen van wat ik mogelijk in de race kan verwachten, dus dat was goed. En ja, ik denk dat we ons eerlijk gezegd zo goed mogelijk hebben voorbereid als team, ook in de afgelopen races. Dit weekend hebben we een echt professionele groep mensen die er echt hun hart en ziel in leggen. Dus we hopen een goed resultaat te behalen."

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Mercedes-AMG Verstappen Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort

Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort

  • 32 minuten geleden
  • 2
LIVE | Verstappen Racing in Top Qualifying 3 voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen Racing in Top Qualifying 3 voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

  • 1 uur geleden
Teamgenoot Catsburg snelste na Top Qualifying 1 en 2, Verstappen met hakken over de sloot door

Teamgenoot Catsburg snelste na Top Qualifying 1 en 2, Verstappen met hakken over de sloot door

  • 3 uur geleden
Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"

Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"

  • Vandaag 09:37
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

  • Gisteren 10:06
  • 6
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde

ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde

  • Gisteren 23:33

Nürburgring 2026

14:24
Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort
13:17
LIVE | Verstappen Racing in Top Qualifying 3 voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
12:25
Verstappen mag door naar Top Qualifying 3 en is tevreden: "Het is super moeilijk"
11:56
Teamgenoot Catsburg snelste na Top Qualifying 1 en 2, Verstappen met hakken over de sloot door

Net binnen

14:24
Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort
14:00
Net als Verstappen zelf rijden op de Nürburgring? Dit is wat het kost en wat je moet weten
13:17
Live
LIVE | Verstappen Racing in Top Qualifying 3 voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
11:56
Teamgenoot Catsburg snelste na Top Qualifying 1 en 2, Verstappen met hakken over de sloot door
11:50
Bottas betrokken bij FBI-onderzoek na diefstal huurauto in Miami
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort 24h Nürburgring

Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort

32 minuten geleden 2
Net als Verstappen zelf rijden op de Nürburgring? Dit is wat het kost en wat je moet weten Zelf rijden op de Nürburgring

Net als Verstappen zelf rijden op de Nürburgring? Dit is wat het kost en wat je moet weten

57 minuten geleden
Verstappen mag door naar Top Qualifying 3 en is tevreden: "Het is super moeilijk" 24h Nürburgring

Verstappen mag door naar Top Qualifying 3 en is tevreden: "Het is super moeilijk"

2 uur geleden
Teamgenoot Catsburg snelste na Top Qualifying 1 en 2, Verstappen met hakken over de sloot door 24h Nürburgring

Teamgenoot Catsburg snelste na Top Qualifying 1 en 2, Verstappen met hakken over de sloot door

3 uur geleden
Ontdek het op Google Play
x