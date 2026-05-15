Max Verstappen is tevreden over hoe Top Qualifying 1 en 2 voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring verliepen. De Mercedes-AMG van Verstappen Racing mag strijden om de pole position met Dani Juncadella later vanmiddag. De viervoudig wereldkampioen blikt bij GPFans ook terug op de listige nachtkwalificatie van afgelopen donderdag.

Om 13:35 uur zullen twaalf auto's vechten voor de felbegeerde Glickenhaus-bokaal. Deze verdien je als je de snelste tijd neerzet in Top Qualifying 3 en dus de pole position pakt op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen Racing is één van die twaalf teams. Lucas Auer werd vijfde in TQ1, voordat Verstappen de zesde tijd klokte in TQ2 op vrijdagochtend. Onder meer de Manthey-Porsche, de Scherer Sport PHX-Audi, Nicky Catsburgs Lamborghini en Thierry Vermeulens Ferrari gaan we tevens zien in de pole shootout.

Geslaagd om in TQ3 te glippen

"Ik voelde me comfortabel in de auto. Natuurlijk wilden we Top Qualifying 3 bereiken, wat niet makkelijk is met deze concurrentie - het is super moeilijk zelfs", begint Verstappen tegenover GPFans. "Er rijden veel snelle auto's rond, maar we zijn er net in geslaagd om erin te glippen. De laatste ronde was net goed genoeg, dus dat was fijn. Gelukkig was het droog, de auto voelde goed en het is dus net aan gelukt om door te gaan. Dat was het doel."

Slechtst mogelijke omstandigheden in nachtkwalificatie was goede voorbereiding

Terugblikkend op de nachtkwalificatie, vertelt de Limburger: "Gisteren waren er veel wisselende omstandigheden en voor mij was het de eerste keer in het donker en waarschijnlijk de slechtst mogelijke omstandigheden met regen en mist. Maar ik heb in ieder geval een goed eerste idee gekregen van wat ik mogelijk in de race kan verwachten, dus dat was goed. En ja, ik denk dat we ons eerlijk gezegd zo goed mogelijk hebben voorbereid als team, ook in de afgelopen races. Dit weekend hebben we een echt professionele groep mensen die er echt hun hart en ziel in leggen. Dus we hopen een goed resultaat te behalen."

