Tijdens het raceweekend in Miami is de huurauto van Formule 1-coureur Valtteri Bottas gestolen, wat heeft geleid tot een officieel onderzoek door de FBI. De Finse coureur van het Cadillac F1 Team raakte zijn Cadillac Escalade kwijt vanaf de oprit van zijn verblijfplaats. Omdat er belangrijke toegangspassen in het voertuig lagen, werd de federale veiligheidsdienst direct ingeschakeld.

In tegenstelling tot veel andere coureurs koos de ervaren rijder ervoor om niet in het drukke Miami te verblijven, maar huurde hij een Airbnb in het rustigere Fort Lauderdale. In de nacht van vrijdag op zaterdag sloegen autodieven daar toe en namen de wagen van de routinier mee. Dat deelde de teamgenoot van Sergio Pérez onlangs in zijn podcast 'What's Next'.

Toegang tot de paddock

De diefstal nam al snel serieuze vormen aan toen bleek wat er precies in de wagen lag. De lokale politie en de FBI startten een volledig onderzoek omdat de officiële paddockpas en de VIP-parkeervergunning van Bottas zich nog in de Escalade bevonden. Dit leverde een aanzienlijk veiligheidsrisico op voor de organisatie van de Grand Prix, aangezien onbevoegden hiermee in theorie toegang konden krijgen tot streng beveiligde delen van het circuit. Het incident zorgde er tevens voor dat de coureur een gewapende beveiliger met een kogelvrij vest inhuurde om de wacht te houden bij zijn accommodatie.

'Indrukwekkende technologie'

Zelf kwam de Scandinaviër er op een opmerkelijk moment achter dat hij geen vervoer meer had richting de baan. Hij stond onder de douche toen zijn assistent Paul Harris hem belde met het slechte nieuws. De daders wisten bovendien de beveiliging van de auto razendsnel te omzeilen. Bottas toonde zich verbaasd over de snelheid waarmee de dieven het volgsysteem van de auto wisten uit te schakelen en noemde het "indrukwekkende technologie".

Vluchtauto

Uiteindelijk dook het voertuig een dag later weer op. De auto werd op zondag in beschadigde staat teruggevonden in een wijk met veel criminaliteit. De autoriteiten vermoeden dat de Cadillac is gebruikt als vluchtauto bij een ander misdrijf, waarna de daders de wagen hebben gedumpt. Ondanks de nodige stress kan de voormalig reservecoureur van Mercedes er inmiddels de humor wel van inzien. Hij noemde het incident achteraf een "cool verhaal" dat hij nog nooit eerder had meegemaakt. Op sportief vlak kende de Fin overigens ook geen gelukkig weekend: hij eindigde de door Kimi Antonelli gewonnen race als achttiende na een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat.

