close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Windsor ziet Verstappen tegen engineers in gaan: "Gebeurt heel veel tussen meetbare cijfers door"

Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS — Foto: © Red Bull Content Pool x GPFANS

Windsor ziet Verstappen tegen engineers in gaan: "Gebeurt heel veel tussen meetbare cijfers door"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Peter Windsor meldt dat Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Miami een nieuwe dimensie aan zijn rijstijl zou hebben toegevoegd. De analist en voormalig topman uit de koningsklasse ziet dat de coureur van Red Bull Racing zijn eigen gevoel volgt bij het energiemanagement in plaats van klakkeloos de data van zijn engineers overneemt.

De lovende woorden volgen na een lastige seizoensstart voor Verstappen. Na de eerste vier races bezet hij momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap, met een flinke achterstand op kampioenschapsleider Antonelli Kimi Antonelli. Ook zijn team Red Bull Racing kent een uitdagende fase en staat vierde bij de constructeurs. Echter, in Miami introduceerde de renstal een verbeterde versie van de RB22, wat direct zichtbaar was in het vertrouwen van de viervoudig wereldkampioen.

Ineens weer comfortabel

Windsor was in Florida blij om weer de oude Verstappen terug te zien, ondanks de slechte start en de 360-spin. "Hij reed zich gewoon helemaal terug naar voren. En Max Verstappen was in bocht één weer op z'n Verstappens, eigenlijk Verstappen op steroïden. Hij ging dwars door het midden bij de eerste bocht - briljant. Je zag gewoon: Max is terug", begint hij te vertellen bij Cameron Cc. Dat de RB22 beter aanvoelde, speelde daarin een grote rol. "Hij voelde zich ineens weer comfortabel in de cockpit. Dat is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor Max, omdat hij de absolute gouden standaard is als je kijkt naar alle coureurs", legt Windsor uit.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Analoge coureur

Het meest opvallende aan het optreden in Miami was volgens Windsor de manier waarop Verstappen met de hybridesystemen van de auto omging. "Er viel me iets op aan zijn race. Ik denk dat hij nu al een typische Max Verstappen-manier begint te vinden om met het opslaan en het gebruiken van de elektrische energie om te gaan. Het is een manier die voor hem werkt, in plaats van simpelweg de methode te volgen die de engineers hem voorschrijven als de meest efficiënte." Volgens Windsor is Verstappen daarin uniek. "Zoals ik vaker zeg: alle data van engineers over efficiëntie en de 'juiste' manier om een bocht te rijden is uiteindelijk digitaal. [Rijderscoach] Rob Wilson zegt dat ook altijd. Maar Max is juist een heel analoge coureur, iemand bij wie er ontzettend veel gebeurt tussen die meetbare cijfers door, alsof er nog een nieuwe dimensie aan Max Verstappen is toegevoegd", besluit de Brit.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Miami Peter Windsor

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Super GT-coureur De Oliveira hekelt 'onrealistische' video van Max Verstappen

Super GT-coureur De Oliveira hekelt 'onrealistische' video van Max Verstappen

  • Vandaag 14:51
  • 7
Brundle spreekt Montoya tegen na 'onterechte' kritiek op briljantje Verstappen

Brundle spreekt Montoya tegen na 'onterechte' kritiek op briljantje Verstappen

  • 9 mei 2026 12:41
  • 8
'Piastri als opvolger Verstappen logische keuze na wat er bij McLaren is gebeurd'

'Piastri als opvolger Verstappen logische keuze na wat er bij McLaren is gebeurd'

  • 2 uur geleden
Weerbericht 24h Nürburgring: sneeuw en wisselvallige omstandigheden op komst

Weerbericht 24h Nürburgring: sneeuw en wisselvallige omstandigheden op komst

  • 3 uur geleden
Verstappen-mania in Duitsland: Nürburgring maakt historisch kaartverkoopnieuws bekend

Verstappen-mania in Duitsland: Nürburgring maakt historisch kaartverkoopnieuws bekend

  • Vandaag 12:23
  • 5
Red Bull onthult sleutel tot plotselinge stap vooruit: 'Dít hebben we Verstappen nu gegeven'

Red Bull onthult sleutel tot plotselinge stap vooruit: 'Dít hebben we Verstappen nu gegeven'

  • Gisteren 17:12
  • 3

Net binnen

19:57
Podcast
Formule 1-races mogelijk ingekort tijdens 2027-seizoen | GPFans Raceteam
18:08
Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit
17:14
'Piastri als opvolger Verstappen logische keuze na wat er bij McLaren is gebeurd'
16:23
Weerbericht 24h Nürburgring: sneeuw en wisselvallige omstandigheden op komst
15:36
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit uitbreiding padborg park

Nieuwe F1-race op vijf uur afstand van Nederland? Denemarken bouwt FIA Grade 1-circuit

1 uur geleden 1
De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring Aparte regels

De aparte regels waar Verstappen en co rekening mee moeten houden in de 24h Nürburgring

Vandaag 15:36
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Vandaag 06:57
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring? Oranje op de Nordschleife

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

Gisteren 19:35
Ontdek het op Google Play
x