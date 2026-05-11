Peter Windsor meldt dat Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Miami een nieuwe dimensie aan zijn rijstijl zou hebben toegevoegd. De analist en voormalig topman uit de koningsklasse ziet dat de coureur van Red Bull Racing zijn eigen gevoel volgt bij het energiemanagement in plaats van klakkeloos de data van zijn engineers overneemt.

De lovende woorden volgen na een lastige seizoensstart voor Verstappen. Na de eerste vier races bezet hij momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap, met een flinke achterstand op kampioenschapsleider Antonelli Kimi Antonelli. Ook zijn team Red Bull Racing kent een uitdagende fase en staat vierde bij de constructeurs. Echter, in Miami introduceerde de renstal een verbeterde versie van de RB22, wat direct zichtbaar was in het vertrouwen van de viervoudig wereldkampioen.

Ineens weer comfortabel

Windsor was in Florida blij om weer de oude Verstappen terug te zien, ondanks de slechte start en de 360-spin. "Hij reed zich gewoon helemaal terug naar voren. En Max Verstappen was in bocht één weer op z'n Verstappens, eigenlijk Verstappen op steroïden. Hij ging dwars door het midden bij de eerste bocht - briljant. Je zag gewoon: Max is terug", begint hij te vertellen bij Cameron Cc. Dat de RB22 beter aanvoelde, speelde daarin een grote rol. "Hij voelde zich ineens weer comfortabel in de cockpit. Dat is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor Max, omdat hij de absolute gouden standaard is als je kijkt naar alle coureurs", legt Windsor uit.

Analoge coureur

Het meest opvallende aan het optreden in Miami was volgens Windsor de manier waarop Verstappen met de hybridesystemen van de auto omging. "Er viel me iets op aan zijn race. Ik denk dat hij nu al een typische Max Verstappen-manier begint te vinden om met het opslaan en het gebruiken van de elektrische energie om te gaan. Het is een manier die voor hem werkt, in plaats van simpelweg de methode te volgen die de engineers hem voorschrijven als de meest efficiënte." Volgens Windsor is Verstappen daarin uniek. "Zoals ik vaker zeg: alle data van engineers over efficiëntie en de 'juiste' manier om een bocht te rijden is uiteindelijk digitaal. [Rijderscoach] Rob Wilson zegt dat ook altijd. Maar Max is juist een heel analoge coureur, iemand bij wie er ontzettend veel gebeurt tussen die meetbare cijfers door, alsof er nog een nieuwe dimensie aan Max Verstappen is toegevoegd", besluit de Brit.

