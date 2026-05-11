Verstappen-mania in Duitsland: Nürburgring maakt historisch kaartverkoopnieuws bekend
De organisatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring heeft bekendgemaakt dat alle weekendtickets voor de komende editie in mei 2026 volledig zijn uitverkocht. Het is voor het eerst in de ruim vijftigjarige geschiedenis van de iconische endurancerace dat er voorafgaand aan het evenement geen meerdaagse kaarten meer beschikbaar zijn voor het publiek. Naast de weekendkaarten zijn inmiddels ook de event-tickets en de specifieke racetickets voor de zaterdag en zondag volledig uitverkocht.
De enorme stormloop op de toegangsbewijzen wordt direct toegeschreven aan de deelname van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakt later deze week zijn officiële debuut in de 24-uursrace en verschijnt aan de start met een Mercedes-AMG GT3 onder de vlag van Team Verstappen. Vanwege de extreme drukte rondom zijn deelname heeft de organisatie voor het eerst een strikte limiet moeten instellen op het totale aantal beschikbare tickets, om zo de veiligheid en de doorstroming op en rondom het circuit te kunnen garanderen.
Organisatie waarschuwt fans
Via sociale media roept de organisatie fans nadrukkelijk op om aanstaande zaterdag niet op de bonnefooi naar de Eifel af te reizen. "Er zal zaterdag geen kaartverkoop zijn aan de kassa", zo klinkt het duidelijke bericht van de organisatie aan de achterban. De organisatie benadrukt de ernst van de situatie voor bezoekers die het raceweekend op de Nürburgring willen bijwonen: "Reis onder geen enkele voorwaarde af zonder een geldig ticket", aldus de dringende waarschuwing.
Losse dagkaarten
Voor autosportliefhebbers die er toch bij willen zijn, is er nog een zeer beperkte mogelijkheid om het evenement te bezoeken. Er zijn momenteel alleen nog losse dagkaarten beschikbaar voor de donderdag, vrijdag en zondag. "De beste manier om ze te bemachtigen is online", zo adviseert de organisatie aan de fans die nog geen kaartje hebben. Wie ter plaatse nog een van deze resterende dagkaarten wil aanschaffen, moet rekening houden met een toeslag van vijf euro bovenop de reguliere voorverkoopprijs. Deze fysieke tickets worden vanaf vandaag verkocht bij de toegangspunten van de campings rondom de Nordschleife, en vanaf donderdag openen ook de kassa's bij het circuit voor de laatste dagverkoop. "Kom zo vroeg mogelijk aan", zo luidt de laatste oproep aan de grote hordes fans.
