De deelname van Max Verstappen aan de races op de Nürburgring zorgt dit voorjaar voor een ongekende hype rondom het Duitse circuit. Volgens coureur en YouTube-persoonlijkheid Misha Charoudin is de impact van de Formule 1-wereldkampioen op de Eifel-regio gigantisch, wat zich niet alleen vertaalt in recordkijkcijfers, maar ook in volgeboekte hotels en overvolle startvelden.

Verstappen bereidt zich momenteel voor op de 24 uur van de Nürburgring, die later deze week plaatsvindt. Eerder dit jaar reed hij al mee in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), waar het effect van zijn aanwezigheid direct merkbaar was. Charoudin, die zelf ook in actie komt op het circuit, ziet de populariteit enorm toenemen. "Hij heeft natuurlijk een enorm publiek meegebracht", stelt Charoudin bij Motorsport.com. "Er zijn veel mensen die niet eens wisten dat de Nürburgring bestond, dat er races werden verreden of dat je daar zelf kunt rijden", voegt hij daaraan toe. Volgens de Nordschleife-kenner is er een duidelijke stijging in de boekingen van lounges, huurauto's en hotels. Dit sluit aan bij recente rapporten die een stabiel hoge hotelbezetting in de regio voorspellen, mede door de internationale aantrekkingskracht van de Nederlander.

Toegenomen interesse

Die toegenomen interesse is ook op het asfalt te zien. Voor de aanstaande 24-uursrace staan er liefst 161 auto's op de inschrijflijst, het grootste veld sinds 2014. "Het is voor het eerst sinds 2019 dat er meer dan 150 auto's meedoen – dat is gewoon een vol veld", aldus Charoudin. "Ze hebben ook veel teams moeten afwijzen, omdat die te laat waren met inschrijven", zo legt hij uit. Ook online breekt de raceklasse records. Waar reguliere onboard-beelden zo'n dertigduizend keer worden bekeken, trok de stream vanuit de Mercedes-AMG GT3 van Verstappen in maart maar liefst een miljoen weergaven. "De kijkcijfers zijn uiteraard ook erg hoog", merkt Charoudin op, die benadrukt dat dit uitstekend is voor de lokale economie. "En voor de autosport zelf ook, want mensen zien nu dat ze hier kunnen rijden en dat ze daar geen Formule 1-coureur voor hoeven te zijn. Dat is natuurlijk wel mooi", concludeert hij.

Chaos door deelnemers

Hoewel Charoudin denkt dat de befaamde 'Groene Hel' door de komst van de fans zomaar in een 'Oranje Hel' kan veranderen, waarschuwt hij ook voor de gevaren van het multiclass-racen. Het deelnemersveld is zeer divers, met naast de Mercedes van Verstappen ook blikvangers zoals de BMW M3 GT3 Touring 24h, twee HWA Evo's en oude BMW Z4 GT3's. Een geplande Renault Twingo werd niet toegelaten, maar een Dacia Logan verschijnt wel aan de start. Omdat er ook veel amateurcoureurs meedoen, levert dat soms hachelijke momenten op. "Er is altijd veel actie en het is ook heel uitdagend, want er doen ook mensen mee die gewoon willen deelnemen en niet per se willen winnen", legt de YouTuber uit. Volgens hem werd dit tijdens de NLS-race in maart pijnlijk duidelijk. "Toen hadden veel mensen zich aangemeld om samen met Max te rijden – dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen", stelt hij. "Maar daar moet je als ervaren coureur rekening mee houden: hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste", luidt zijn advies. Ondanks dat ze de baan delen, heeft Charoudin buiten het racen om nog niet veel contact gehad met de Red Bull-coureur. Toch denkt hij wel dat Verstappen hem kent van zijn video's op internet. "De laatste keer dat ik hem aansprak in de pitstraat – hij was heel serieus – zag je meteen een glimlach verschijnen", blikt Charoudin terug. "Zo van: 'Hé, hoe is het?' Dus ja, we kennen elkaar wel", zo besluit hij.