Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026

'Piastri gedoodverfde vervanger Verstappen bij potentieel Red Bull-vertrek'

Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO
4 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Oscar Piastri moet de opvolger van Max Verstappen worden bij Red Bull Racing wanneer de Nederlander besluit om de deur in Milton Keynes achter zich dicht te trekken, zo weet Motorsport.com te melden. Het medium hoorde die informatie in Miami vanuit 'verschillende bronnen'.

De toekomst van Verstappen is natuurlijk heel vaak onderweg van gesprek in de Formule 1. De Nederlander is verre van vrolijk over de gang van zaken dit seizoen. Allereerst is er zijn stevige kritiek rondom de wagens van 2026, die naar zijn idee weinig met de koningsklasse meer te maken hebben. Terwijl hij ondertussen geniet van zijn familie en andere raceklassen, is het aannemelijk om hem vroeg of laat te zien vertrekken om meer van deze zaken te genieten. Daar komt ook nog eens bovenop dat de Red Bull in het begin van dit jaar ver ondermaats bleek.

Plan B

Inmiddels is er - gelukkig voor Verstappen - in Miami wel weer wat licht aan het einde van de tunnel verschenen toen het updatepakket van de Oostenrijkers bleek te werken. Dat is echter natuurlijk nog maar een kleine eerste stap. Het betekent dat de rumoer rondom Verstappen - die toch bij elk team welkom zal zijn als hij op de stoep staat - voorlopig zeker nog niet gaat liggen. Op de achtergrond moeten Laurent Mekies en zijn team wel alvast voorsorteren op een dergelijk doemscenario met een potentiële vervanger voor Verstappen. Die toptarget is nu duidelijk geworden.

Ontevredenheid en rol Webber

Zoals gezegd mikt men bij een Nederlands vertrek dus op Piastri, de man die vorig seizoen lange tijd leek af te stevenen op zijn allereerste wereldtitel en waarvan de Red Bull-leiding overtuigd is hem aan te kunnen trekken. Die gedachtegang wordt gevoed door de situatie bij McLaren, waarbij manager Mark Webber en Piastri zelf nog altijd niet helemaal te spreken zouden zijn over de situatie van de Australiër in het team. Het feit dat Webber de weg bij zijn voormalige Formule t-team nog altijd uitstekend zal weten, doet de geruchten nóg verder oplopen.

