Hamilton en Kardashian hand in hand tijdens evenement in New York
Lewis Hamilton en Kim Kardashian lijken inmiddels daadwerkelijk officieel samen te zijn en het sterrenkoppel wordt dan ook regelmatig in elkaars gezelschap gespot. Dit keer was het verliefde tweetal samen in New York te zien en hielden ze elkaars hand vast.
De geruchten over een verstandhouding tussen de Ferrari-coureur en Kardashian worden al langer gevoed door hun gedrag. Hamilton liet een tijdje terug nog van zich horen door een emoji met hartjesogen achter te laten onder een Instagram-post van Kardashian en inmiddels zijn de tortelduifjes ook wel regelmatig samen gespot, al hebben we vanuit Hamilton verder geen officiële bevestiging gehoord. Het begint er dus steeds meer op te lijken dat de twee daadwerkelijk samen zijn.
Hand in hand
Ook dit keer trokken Hamilton en Kardashian weer samen op in New York om daar een evenement te bezoeken. Het tweetal werd veelvuldig op foto's en filmpjes vastgelegd, waarbij ze samen ook hand in hand het pand verlaten om te vertrekken. Het is voor Hamilton te hopen dat het vinden van de liefde ook uitwerking gaat hebben op baanprestaties. Voorlopig bezet hij de vijfde plek in het wereldkampioenschap.
