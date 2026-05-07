Gasly, miami, socials

'Alpine krijgt flinke rekening na bizarre crash van Gasly in Miami'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Pierre Gasly was het afgelopen weekend toch wel even schrikken toen hij in Miami Grand Prix over de kop in de bandenstapels belandde. De Fransman heeft daardoor de weinig benijdenswaardige koppositie in het schadeklassement overgenomen.

Gasly en Liam Lawson waren in Miami met elkaar aan het vechten, waarbij de Fransman in bocht zeventien zijn Alpine naast de Racing Bulls zette. Lawson had daarbij een blokkerend bandje en zei zelf bij Viaplay dat hij tijdens het remmen “de versnellingsbak verloor”, waardoor hij het incident op technisch falen gooide. Voor Gasly was het extra zuur, omdat teamgenoot Franco Colapinto liet zien dat er snelheid in de wagen zat met een achtste plek.

Schadeklassement

Door de crash is Gasly volgens berekeningen van Dense-Strategy-867 doorgeschoven naar de koppositie van het schadeklassement. De reparaties aan de Franse wagen zouden namelijk oplopen tot een bedrag van bijna 960.000 dollar, wat uiteraard van het budgetplafond afgaat. Daardoor staat Gasly nu op een totaalbedrag van 1.110.000 dollar. Isack Hadjar kende in Miami eveneens een dure crash en staat op P2, voor klassementsleider Kimi Antonelli.

Rank Coureur Totaal
1Pierre Gasly$1.110.000
2Isack Hadjar$1.012.000
3Kimi Antonelli$907.000
4Oliver Bearman$857.000
5Oscar Piastri$641.000
6Max Verstappen$500.000
7Sergio Perez$410.000
8Esteban Ocon$320.000
9Lewis Hamilton$310.000
10George Russell$300.000
11Alexander Albon$260.000
11Franco Colapinto$260.000
13Lando Norris$150.000
13Carlos Sainz$150.000
13Nico Hülkenberg$150.000
16Charles Leclerc$125.000
16Liam Lawson$125.000
18Gabriel Bortoleto$100.000
19Arvid Lindblad$0
19Fernando Alonso$0
19Lance Stroll$0
19Valtteri Bottas$0

Van Haren wijst naar uitspraken Montoya over Verstappen: 'Daar zit oud zeer'

Van Haren stipt statement McLaren over transfer 'GP' aan: 'Vonden ze bij Red Bull kinderachtig'

Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'

Antonelli wint spektakelstuk in Miami, Verstappen knokt zich terug na schuiver bij de start

Russell schudt hoofd bij touché met Verstappen: 'Je weet hoe Max is'

Verstappen zag Leclerc en Russell regels breken, 'Constructiefout in RB22' | GPFans Recap Recap

Dit zijn de rivalen die het Max Verstappen heel moeilijk gaan maken in de 24h Nürburgring

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

