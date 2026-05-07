'Alpine krijgt flinke rekening na bizarre crash van Gasly in Miami'

Voor Pierre Gasly was het afgelopen weekend toch wel even schrikken toen hij in Miami Grand Prix over de kop in de bandenstapels belandde. De Fransman heeft daardoor de weinig benijdenswaardige koppositie in het schadeklassement overgenomen.

Gasly en Liam Lawson waren in Miami met elkaar aan het vechten, waarbij de Fransman in bocht zeventien zijn Alpine naast de Racing Bulls zette. Lawson had daarbij een blokkerend bandje en zei zelf bij Viaplay dat hij tijdens het remmen “de versnellingsbak verloor”, waardoor hij het incident op technisch falen gooide. Voor Gasly was het extra zuur, omdat teamgenoot Franco Colapinto liet zien dat er snelheid in de wagen zat met een achtste plek.

Schadeklassement

Door de crash is Gasly volgens berekeningen van Dense-Strategy-867 doorgeschoven naar de koppositie van het schadeklassement. De reparaties aan de Franse wagen zouden namelijk oplopen tot een bedrag van bijna 960.000 dollar, wat uiteraard van het budgetplafond afgaat. Daardoor staat Gasly nu op een totaalbedrag van 1.110.000 dollar. Isack Hadjar kende in Miami eveneens een dure crash en staat op P2, voor klassementsleider Kimi Antonelli.

