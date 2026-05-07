Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies reageert voor het eerst op het opvallende bezoek van McLaren-CEO Zak Brown aan het motorhome van Red Bull tijdens de Grand Prix van Miami. De twee kopstukken raakten onlangs in een publieke discussie verwikkeld over de toekomstige rol van Gianpiero Lambiase.

De aanleiding voor het gesprek was een uitspraak van Mekies in de media. Vorige maand werd officieel aangekondigd dat Lambiase, momenteel Head of Racing en de vaste race-ingenieur van Max Verstappen, na het aflopen van zijn contract eind volgend jaar de overstap maakt naar McLaren. Mekies suggereerde vervolgens dat Lambiase in Woking de rol van teambaas op zich zou nemen. Dit werd echter resoluut tegengesproken door Brown, die benadrukte dat Andrea Stella stevig in het zadel zit en dat Lambiase is vastgelegd als Chief Racing Officer.

Brown wilde een Red Bull proeven

Na de opmerkingen over en weer besloot Brown vorig weekend het motorhome van Red Bull binnen te stappen om de lucht te klaren. Volgens Mekies, die sinds de zomer van vorig jaar de leiding heeft over de hoofdmacht van Red Bull, is de kou inmiddels uit de lucht. Gevraagd naar de ontmoeting in de paddock, lacht de Franse teambaas bij Motorsport.com in eerste instantie: "Het ging om de Red Bull, hij wilde graag onze Red Bull proeven! Allereerst spreken we Zak en ook andere collega’s heel vaak", vervolgt de Fransman op een serieuzere toon.

Einde discussie

Mekies vervolgt: "Het heeft dus niet specifiek met dit onderwerp te maken, al had geen van ons behoefte om hierover nog langer een soort pingpongspel te spelen. We hebben goed over gesproken, zoals we altijd doen, en gaan daarna gewoon verder." De woordenwisseling over Lambiase vond plaats tegen de achtergrond van bredere spanningen tussen de McLaren-CEO en de leiding van Red Bull. Desondanks lijken Brown en Mekies de specifieke discussie rondom het aanstaande vertrek van Lambiase nu achter zich te hebben gelaten.

