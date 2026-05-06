Lewis Hamilton heeft na de updates van Miami Grand Prix openlijk zijn twijfels uitgesproken over de richting die Ferrari momenteel inslaat met de ontwikkeling van de auto. De Brit ziet namelijk dat concurrenten als Mercedes, McLaren en Red Bull Racing op een andere manier omgaan met de voorvleugel en vraagt zich af of Ferrari op dat vlak achterloopt.

Tijdens het raceweekend in Miami kwamen meerdere teams met flinke updates naar het circuit en daarbij viel Hamilton vooral één detail op. “Mercedes, McLaren en Red Bull doen iets anders met de voorvleugel dan wij”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen bij Formulatecnica. “Ik weet niet of dat per se hét verschil maakt, maar de andere teams lijken er wel beter van te worden.” Daarmee doelt Hamilton op de zogenoemde diveplane, een klein aerodynamisch onderdeel aan de buitenkant van de voorvleugel. Dat onderdeel speelt een belangrijke rol in het wegwerken van de turbulente lucht rond de voorbanden. Onder de huidige reglementen mogen teams daar relatief vrij mee experimenteren en juist daarin lijken de topteams momenteel verschillende richtingen te kiezen.

Diveplane

Red Bull Racing verscheen in Miami bijvoorbeeld met een grotere en vrij vlakke variant van de diveplane om de luchtstromen beter langs de auto te leiden. Daarnaast paste het team ook de voorste flaps van de vleugel aan om de balans van de downforce verder te verbeteren. Het ontwikkelingspad doet denken aan de agressieve upgrades waarmee Red Bull vorig seizoen nog een grote stap wist te zetten. Mercedes en McLaren kiezen juist voor meer gebogen ontwerpen die nauwer samenwerken met de actieve aerodynamica van de auto. Mercedes rijdt zelfs al sinds de start van het seizoen met een uitgebreidere versie van dat concept.

RB22 in Miami

Bij Ferrari ligt de aanpak duidelijk anders. De Italiaanse renstal heeft gekozen voor een subtielere uitvoering van de diveplane en richt zich vooral op een stabiele luchtstroom bij verschillende vleugelstanden. Ook de manier waarop Ferrari de hydraulische systemen van de voorvleugel heeft weggewerkt, wijkt af van de concurrentie. De opmerkingen van Hamilton zorgen dan ook voor de nodige vragen. Loopt Ferrari daadwerkelijk achter met de ontwikkeling van de voorvleugel, of probeert de Brit vooral extra druk op het team te zetten om sneller met nieuwe onderdelen te komen? Dat zal de komende races moeten blijken.

🏎️ First details of Ferrari's upgrades in Miami:



🆕 New horizontal dive plane on the front wing endplate.



🆕 Revised front brake duct fins.



💨 The goal is optimizing airflow around the car and front tires. The "foot" of the endplate is now less pronounced and slopes more… pic.twitter.com/8FO4B6h1vE — F1 Spirit (@F1Spirit_) April 30, 2026

