Ferrari lijkt dit seizoen aanspraak te kunnen maken op extra ontwikkelingsmogelijkheden onder de nieuwe ADUO-reglementen, al laat de langverwachte motorupgrade nog even op zich wachten. De Italiaanse renstal introduceert de herziene krachtbron naar verwachting later dan waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton op gehoopt zullen hebben. Tot die tijd moet het team roeien met de riemen die het heeft om het gat naar koploper Mercedes in het constructeurskampioenschap te dichten.

Tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Miami werd pijnlijk duidelijk hoe het gebrek aan vermogen de coureurs parten speelt. Charles Leclerc probeerde met het extreem opladen van de batterij te verdedigen tegen Oscar Piastri, maar kwam uiteindelijk snelheid tekort en dwong zichzelf in een foutje door te hard te pushen. Hij raakte de muur in de laatste ronde en kwam nog net aan de finish met een kapotte ophanging. Hamilton reed naar de zesde plek, na een tijdstraf van zijn teamgenoot, ondanks opgelopen schade na een incident met Franco Colapinto bij de start. Omdat de Ferrari-coureurs door het vermogenstekort geen marge hebben, moet de auto vaker op de limiet gereden worden, wat ten koste gaat van bijvoorbeeld het bandenmanagement. In de paddock doen geluiden de ronde dat de Scuderia wel over het beste chassis beschikt.

Grote upgrade komt naar verwachting pas in België

De hoop van Ferrari is nu gevestigd op het ADUO-systeem, dat motorfabrikanten met een achterstand extra ontwikkelingsruimte biedt. Volgens analyses van het Italiaanse AutoRacer zit Ferrari momenteel vier tot zes procent onder het niveau van de Mercedes-krachtbron. De definitieve evaluatie van de FIA, onder leiding van Nikolas Tombazis, volgt pas na de race in Canada. Als de renstal groen licht krijgt voor de maximale concessies, mag het team twee extra homologatie-upgrades doorvoeren aan bijvoorbeeld de kleppen en de verbrandingskamer. Deze ingrijpend herziene V6-motor is naar verwachting pas af voor de Grand Prix van België, de tiende race van het seizoen. Dat zal voor Leclerc en Hamilton later zijn dan gehoopt, aangezien het Mercedes en McLaren de kans biedt om in ieder geval tot en met de zomer verder uit te lopen.

Politieke tegenslag voor Ferrari en Hamilton

Naast de motorische inhaalslag dreigt er op politiek vlak nog een andere tegenslag voor de formatie van Vasseur. De FIA overweegt volgens The Race om het zogeheten flick-tail-mode-uitlaatsysteem voor volgend jaar uit de reglementen te schrappen om een ontwikkelingswedloop te voorkomen. Ferrari steekt momenteel veel tijd in dit systeem, dat extra neerwaartse druk op de achterkant genereert. Terwijl de engineers vechten voor technische vooruitgang, neemt ook de druk op de coureurs toe. Hamilton heeft weinig tijd te verliezen om een overwinning in het rood te boeken, zeker met de wetenschap dat Ferrari-junior Ollie Bearman, die momenteel achtste staat in het kampioenschap bij Haas, nadrukkelijk in beeld is voor een toekomstige promotie.

