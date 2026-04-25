verstappen, kelly

Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen en Kelly Piquet vieren vandaag een bijzondere mijlpaal in huiselijke kring. Het is precies een jaar geleden dat hun gezamenlijke dochter Lily ter wereld kwam. Voorlopig was de precieze geboortedatum nog niet publiekelijk bekend, maar na een story van Piquet is het zeker.

Hoewel Lily vorig jaar op 25 april werd geboren, hielden Verstappen en Piquet het nieuws aanvankelijk voor zichzelf, waarna de coureur het nieuws op 2 mei in Miami officieel bevestigde. De naam van het meisje werd bedacht door Kelly zelf, terwijl de kleine spruit de Nederlandse nationaliteit draagt. Terugblikkend op die periode liet de Nederlander destijds weten dat hij de eerste momenten koesterde. "Gelukkig heb ik een paar dagen met ze kunnen spenderen nadat ze geboren was", vertelde hij destijds voor de camera. "Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal".

Piquet deelt story

Om de eerste verjaardag van Lily te vieren, deelde Piquet zaterdag een compilatie met foto's van het afgelopen levensjaar op Instagram. "Ik ben niet oké", schreef ze er geëmotioneerd bij. Ook tante Victoria Verstappen liet van zich horen met een felicitatie op het sociale medium. Het gezin, dat verder bestaat uit Piquets zesjarige dochter Penelope uit een eerdere relatie met voormalig coureur Daniil Kvyat, brengt het weekend samen door in het prinsdom.

Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
