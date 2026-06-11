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Pirelli, Abu Dhabi, 2023, generic

Formule 1 en supportklasses verlengen contract met Pirelli met extra seizoen

Pirelli, Abu Dhabi, 2023, generic — Foto: © IMAGO

Formule 1 en supportklasses verlengen contract met Pirelli met extra seizoen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De Formule 1 en de internationale autosportbond FIA hebben vandaag officieel bevestigd dat Pirelli tot en met 2028 de exclusieve bandenleverancier van de koningsklasse blijft. Door een optie in het huidige contract te lichten, plakken de partijen er in onderling overleg een extra jaar aan vast. Hiermee is de stabiliteit rondom het rubber voor de komende seizoenen definitief gewaarborgd.

De oorspronkelijke overeenkomst tussen de beleidsbepalers en de Italiaanse fabrikant werd in oktober 2023 getekend en liep in eerste instantie tot en met 2027. Met de verlenging blijft het merk uit Milaan niet alleen het Formule 1-veld voorzien van banden, maar worden ook de Formule 2, de Formule 3 en de F1 Academy tot eind 2028 bediend. Het bedrijf nam in 2011 het stokje over van Bridgestone en zal door deze nieuwe deal maar liefst achttien opeenvolgende seizoenen als enige leverancier in de Formule 1 actief zijn.

Technische stabiliteit bij nieuwe reglementen

De keuze om de samenwerking juist nu open te breken, hangt nauw samen met de introductie van de nieuwe technische reglementen die eerder dit seizoen van kracht zijn geworden. De auto's zijn compacter en lichter geworden, wat directe gevolgen heeft voor het schoeisel. Hoewel de velgmaat van 18 inch behouden is gebleven, levert de bandenpartner nu smallere banden met een kleinere diameter. Daarnaast is de zachtste C6-compound geschrapt, waardoor de teams momenteel de keuze hebben uit vijf droogweerbanden. Een opvallend detail is bovendien dat renstallen vanaf dit jaar weer zelf hun velgfabrikant mogen uitkiezen. Tot en met eind vorig seizoen waren BBS-velgen verplicht.

Stefano Domenicali is zeer te spreken over het verlengde huwelijk met de Italianen. De huidige CEO van de Formule 1 benadrukt dat de inzet van de fabrikant de teams rust geeft tijdens de huidige reglementswijzigingen. "We hebben een ongelooflijke geschiedenis en samenwerking met Pirelli, waarbij we al vele jaren vertrouwen op hun technische genialiteit en focus op prestaties, innovatie en duurzaamheid", zo stelt de topman. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem sluit zich bij die woorden aan: "Deze verlenging tot eind 2028 biedt stabiliteit voor het kampioenschap en weerspiegelt de sterke samenwerking tussen de FIA, de Formula One Group en Pirelli."

Vind jij het een goede zaak dat Pirelli de enige bandenleverancier in de Formule 1 blijft?

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