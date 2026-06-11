Max Verstappen heeft in Barcelona kort maar krachtig gereageerd op de brief van McLaren-CEO Zak Brown aan de FIA, over merken met meerdere teams op de Formule 1-grid.

Zak Brown is van mening dat één bedrijf niet eigenaar van twee of meer teams in de Formule 1 moet kunnen zijn. Volgens de CEO van het Formule 1-team van McLaren wordt hiermee de competieve integriteit van de Formule 1 in gevaar gebracht. Alhoewel de Amerikaan erkent dat 'co-ownership' lange tijd een goede manier was op noodleidende teams boven water te houden, is deze werkwijze volgens Brown inmiddels niet meer nodig, vanwege de alsmaar stijgende waarde van de verschillende Formule 1-teams. Brown maakte zijn gedachtegang afgelopen maand kenbaar middels een brief aan de FIA, waarmee hij indirect de aanval opende op Red Bull en Mercedes. Red Bull bezit immers zowel Red Bull Racing als Racing Bulls, terwijl er geruchten rondgaan dat Mercedes interesse heeft in een kwart van de aandelen van het team van Alpine.

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Red Bull open voor medewerking

Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies reageerde eerder opvallend rustig op de kwestie: "We willen allemaal elf teams die onafhankelijk van elkaar racen op de baan", vertelde hij in Canada. "Als sport hebben we de afgelopen weken, maanden en jaren veel stappen gezet om te zorgen voor steeds meer onafhankelijkheid van elk team op de grid. Als stakeholders - of dat nu andere teams of partijen buiten de sport zijn - vinden dat er extra stappen nodig zijn om die onafhankelijkheid te versterken, dan zouden we dat steunen."

Verstappen is kort van stof

Max Verstappen is op zijn beurt korter van stof. Tijdens de mediadag in Barcelona krijgt de viervoudig wereldkampioen de vraag hoe hij naar de brief van Brown kijkt: "Dat is niet mijn probleem", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Ik focus mij op het rijden."

Dat is niet mijn probleem. Ik focus me op het rijden.

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