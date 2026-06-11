Red Bull in gesprek met FIA over motorkwestie, FIA gaat uitslag Monaco onderzoeken | GPFans Recap

Morgen gaan we beginnen met de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het was een zeer drukke mediadag in Spanje. Red Bull Racing en Max Verstappen hebben bevestigd dat ze met de FIA in gesprek gaan over de ADUO-analyse, waaruit is gebleken dat de Ford-krachtbron de beste is. Hierdoor mogen zij geen upgrades doorvoeren, maar Mercedes en Ferrari wel. Lewis Hamilton heeft ook zijn vraagtekens gezet bij de conclusie van de FIA en datzelfde geldt voor Mercedes-klantenrijder Alexander Albon. Er is tevens grote onzekerheid over de eindklassering van de Grand Prix van Monaco. Het verzoek van Alpine om herziening van de uitslag is namelijk goedgekeurd. Verder is Max Verstappen positief over de aankomende wijzigingen van de motorreglementen en geeft Fernando Alonso meer duidelijkheid over zijn toekomst, of misschien het gebrek daaraan, in de Formule 1.

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Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'

Mercedes lijkt mogelijk een opvallende maas in het ADUO-reglement te hebben gevonden door doelbewust een inlaatspruitstuk te ontwikkelen dat is gericht op lagere toerentallen. Waar de concurrentie zich mogelijk blindstaart op het genereren van puur vermogen, heeft de Duitse renstal de focus verlegd naar efficiëntie en het optimaliseren van de energieterugwinning. Lees hier het hele artikel over hoe Mercedes het ADUO-reglement bespeelde.

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Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs

Alpine heeft met succes een 'Right of Review' aangevraagd bij de FIA over de twee tijdstraffen die Pierre Gasly ontving tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. De stewards hebben geoordeeld dat er daadwerkelijk sprake is van significant en relevant nieuw bewijs dat nog niet beschikbaar was toen de oorspronkelijke beslissingen werden genomen. Hierdoor zijn de verzoekschriften van de Franse renstal ontvankelijk verklaard en buigt men zich opnieuw over de kwestie. Uit de officiële documenten van de FIA blijkt nu dat Alpine inderdaad een sterk argument in handen heeft. De officiële tijdwaarnemer van de Formule 1, onder Formula One Management, heeft woensdag bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat de afstand die is gebruikt om de snelheid in de pitstraat te berekenen onnauwkeurig was. De stewards oordeelden zojuist dat dit bewijs op zichzelf voldoende is om aan de strenge eisen voor een herziening te voldoen. Lees hier het hele artikel over de right of review van Alpine na de Grand Prix van Monaco.

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Verstappen bevestigt: Red Bull in gesprek met FIA over motorkwestie

Max Verstappen heeft in Barcelona laten weten dat Red Bull Racing inderdaad in gesprek is met de FIA, om te achterhalen waarom de Red Bull Ford-krachtbron door het motorsportorgaan als de meest competitieve is neergezet. De Zilverpijlen zouden meer dan twee procent achter de Red Bull-motor liggen, waardoor zij dit jaar één motorupdate mogen doen. Ferrari, Audi en Honda mogen twee motorupdates doen, omdat zij meer dan vier procent achter Red Bull liggen. De Oostenrijkse formatie heeft echter zo haar vraagtekens gezet bij de analyse. "We waren allemaal een beetje verrast door dat nieuws", klinkt het tegenover onder andere GPFans. Lees hier het hele artikel over Red Bull die het oneens is met de ADUO-analyse van de FIA.

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Verstappen positief over nieuwe motorreglementen: "Het gaat de goede kant op"

Max Verstappen is overwegend positief over de onlangs overeengekomen wijzigingen in de motorreglementen van de Formule 1 voor de komende seizoenen. De Red Bull Racing-coureur is blij dat er actie wordt ondernomen, al had hij de definitieve aanpassingen liever sneller geïntroduceerd gezien. De viervoudig wereldkampioen erkent echter dat de uiteenlopende belangen van de verschillende fabrikanten een snellere omschakeling in de weg stonden. "Ik vind het mooi om te zien dat er veranderingen worden doorgevoerd", reageert de huidige nummer zeven in de tussenstand tegenover onder andere GPFans. "Natuurlijk waren er al kleine wijzigingen doorgevoerd eerder dit jaar, maar dan komt volgend jaar er nog bij." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die voor het eerst reageert op de regels van 2027 en 2028.

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Hamilton verbaasd over FIA-status Red Bull Ford-motor: "Mercedes is net zo goed"

Lewis Hamilton vindt het een verrassing dat Red Bull Ford door de FIA is aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. De zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de krachtbronnen van Red Bull en zijn voormalige werkgever Mercedes ontzettend dicht bij elkaar liggen. Dat Mercedes en zijn eigen Ferrari wel upgrades mogen doorvoeren, maar Red Bull niet, slaat in als een bom. "Het is absoluut een verrassing, want de motoren van Red Bull en Mercedes liggen heel erg dicht bij elkaar", stelt de huidige nummer twee in de tussenstand tegenover onder andere GPFans. "Red Bull heeft fantastisch werk geleverd met hun motor, maar Mercedes ook", aldus de Brit. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die het resultaat van de ADUO-analyse ook niet begrijpt.

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Alonso neemt afscheid van Barcelona-Catalunya: "Waarschijnlijk mijn laatste F1-race hier"

Fernando Alonso heeft aangegeven dat de aankomende race op het Circuit de Barcelona-Catalunya naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste Formule 1-optreden op deze baan zal zijn. De 44-jarige Spanjaard kent een op zijn zachtst gezegd uitdagend seizoen bij Aston Martin en overweegt serieus om na dit jaar een punt achter zijn loopbaan te zetten. Dat liet hij vandaag weten tegenover onder andere GPFans. "Het wordt een speciaal weekend en waarschijnlijk wordt het mijn laatste race in Barcelona in de Formule 1", aldus Alonso. "Ik wil iedereen bedanken en ga proberen ervan te genieten. Ik zal niet competitief zijn en waarschijnlijk niet al te lang in de auto zitten tijdens de kwalificatie. In de race hopelijk wel, maar niet met de snelheid die we allemaal zouden willen." Lees hier het hele artikel over Fernando Alonso bij de persconferentie in Spanje.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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