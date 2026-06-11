Alexander Albon is tegenover onder andere GPFans ingegaan op de opmerkelijke situatie die is ontstaan rondom de nieuwe ADUO-reglementen. De coureur van Williams reageerde tijdens een mediasessie voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië op het feit dat Red Bull Ford door de FIA is aangewezen als de best presterende motor. Albon, die zelf met een Mercedes-krachtbron rijdt, is stiekem blij dat zijn leverancier niet als beste uit de bus is gekomen.

Het nieuwe ADUO-systeem is dit seizoen geïntroduceerd om de krachtsverschillen tussen motorfabrikanten te beperken. Omdat de verbrandingsmotor van Red Bull Ford als de zogeheten benchmark is aangewezen, mag die fabrikant geen extra updates doorvoeren. Mercedes komt op papier tekort en krijgt daardoor wel de mogelijkheid om de krachtbron verder te ontwikkelen. Datzelfde geldt overigens voor Ferrari, Audi en Honda. Volgens Albon levert dit een vreemde dynamiek op in de paddock. "Het is grappig, want ik denk dat geen enkel team en geen enkele motorfabrikant de nummer één motor wil hebben", begon hij op de donderdag in Spanje.

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Politiek spel dat constant verandert

Albon benadrukt dat het aanwijzen van de beste motor sowieso lastig is, omdat de krachtsverhoudingen per circuit verschillen. "Ik denk dat je in Bahrein absoluut zou zeggen dat Red Bull de sterkste motor had", blikt hij tegenover onder andere GPFans terug op de wintertest. Toch zag hij dat voordeel niet overal terug. De coureur geeft toe dat hij Red Bull alleen tijdens de testdagen en bij de Grand Prix van Miami het snelst zag op de rechte stukken. "Het verandert constant. Je weet het nooit. Het zijn allemaal spelletjes. Politiek", aldus de ervaren Britse Thai van Williams.

Op de vraag of hij kan uitleggen hoe het ene team alle races wint, Mercedes dus, terwijl het andere team de beste motor heeft, antwoordde Albon: "Waar moet ik beginnen? Elke auto heeft een andere luchtweerstand, om maar een voorbeeld te noemen, en we zien dat luchtweerstand een enorme efficiëntiefactor is in het hele plaatje van deze motoren", legt hij uit. Dit maakt het volgens hem vrijwel onmogelijk om puur op basis van topsnelheid een winnaar aan te wijzen, zeker omdat concurrenten zoals Alpine zelf al hebben aangegeven dat zij niet de snelste zijn op de rechte stukken.

Albon ziet kansen ten opzichte van Racing Bulls

Toch kijkt de coureur vooral naar het eigen belang van zijn team, dat dit seizoen met de FW48-bolide een moeizame start kent. Dat concurrent Racing Bulls, dat eveneens met de Red Bull-motor rijdt, nu geen updates krijgt, is gunstig voor de renstal uit Grove. "Persoonlijk en heel egoïstisch gezien is het goed voor ons. RB is onze rivaal in het middenveld en we willen graag dat Mercedes de kans krijgt om de motor verder te ontwikkelen en ons een prestatievoordeel ten opzichte van hen te geven. Maar ieder team zou dat wel willen", concludeert Albon.

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