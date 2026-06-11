Mercedes lijkt mogelijk een opvallende maas in het ADUO-reglement te hebben gevonden door doelbewust een inlaatspruitstuk te ontwikkelen dat is gericht op lagere toerentallen. Waar de concurrentie zich mogelijk blindstaart op het genereren van puur vermogen, heeft de Duitse renstal de focus verlegd naar efficiëntie en het optimaliseren van de energieterugwinning.

Tot vorig seizoen was het in de koningsklasse van de autosport toegestaan om inlaatsystemen met een variabele geometrie te gebruiken. Deze telescopische buizen in het plenum, een verdeelstuk in de turbine, konden langer of korter worden naargelang het toerental, waardoor de V6-krachtbron altijd over de maximale hoeveelheid verse lucht beschikte. Vanaf dit jaar zijn deze beweegbare systemen echter expliciet verboden door de FIA om de complexiteit en de kosten te drukken. Hierdoor moesten alle motorleveranciers een compromis sluiten en kiezen voor een vaste afstelling die óf in het voordeel is van hoge toerentallen, óf juist de lagere regionen bevoordeelt.

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Mercedes kiest voor opvallende route met V6-motor

In de praktijk is te zien dat een team als Red Bull Racing zeer agressief terugschakelt om de motor hoog in de toeren te houden en zo energie te herwinnen. Mercedes lijkt het echter over een compleet andere boeg te gooien. De formatie uit Brackley heeft de vaste inlaatkanalen vermoedelijk dusdanig ontworpen dat deze optimaal presteren bij toerentallen die onder het punt van maximaal vermogen liggen. Hierdoor presteert de verbrandingsmotor beter precies in die delen van de motormapping waar de meeste elektrische energie wordt opgeladen, meldt AutoRacer.

Deze ontwerprichting is uiterst effectief omdat onder de huidige technische reglementen pure paardenkrachten van ondergeschikt belang zijn geraakt ten opzichte van de algehele efficiëntie. Omdat de MGU-H dit jaar uit de auto's is verdwenen en er tegelijkertijd meer focus ligt op elektrificatie, moet de MGU-K nu een vermogen van 350 kilowatt leveren. Het efficiënte inlaatontwerp van Mercedes zou zorgen voor een optimale verbranding om de batterij via de MGU-K maximaal op te laden tijdens momenten waarop het gaspedaal niet volledig wordt ingedrukt.

Red Bull mogelijk benadeeld door inlaatsysteem

De innovatieve aanpak van de achtvoudig constructeurskampioen zorgt ongetwijfeld voor gefronste wenkbrauwen in de paddock. Vooral Red Bull baalt enorm van de specifieke parameters waarop de huidige regels zijn gebaseerd, terwijl men in Brackley in de handen wrijft. De Oostenrijkse renstal is samen met Ford boos dat zij waarschijnlijk als beste motorleverancier worden aangewezen, terwijl ze in werkelijkheid mogelijk niet de beste motor hebben. Het bovenstaand uitgelegde trucje van Mercedes kan verschuilen dat de Zilverpijlen eigenlijk over de beste krachtbron beschikken.

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