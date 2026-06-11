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Hamilton, Verstappen, socials

Hamilton verbaasd over FIA-status Red Bull Ford-motor: "Mercedes is net zo goed"

Hamilton, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO
2 reacties

Hamilton verbaasd over FIA-status Red Bull Ford-motor: "Mercedes is net zo goed"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton vindt het een verrassing dat Red Bull Ford door de FIA is aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. De zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de krachtbronnen van Red Bull en zijn voormalige werkgever Mercedes ontzettend dicht bij elkaar liggen. Dat Mercedes en zijn eigen Ferrari wel upgrades mogen doorvoeren, maar Red Bull niet, slaat in als een bom.

De internationale autosportbond heeft in het kader van het nieuwe ADUO-systeem bepaald dat Red Bull over de krachtigste verbrandingsmotor op de grid beschikt. Concurrenten die meer dan twee procent achterlopen, waaronder Mercedes, hebben daardoor extra ontwikkelingstokens gekregen om de competitie gelijk te trekken. Ondanks die achterstand op het gebied van pure motorprestaties, domineert Mercedes momenteel het constructeurskampioenschap en staat Red Bull Racing slechts op de vierde plaats. De Oostenrijkse renstal gaat in gesprek met de FIA om verduidelijking te krijgen over waarom de analyse zo krom lijkt, zo heeft Max Verstappen tegenover onder andere GPFans bevestigd.

Hamilton lovend over Red Bull Ford-project

Hamilton geeft aan dat hij de beoordeling van de FIA ook opvallend vindt. "Het is absoluut een verrassing, want de motoren van Red Bull en Mercedes liggen heel erg dicht bij elkaar", stelt de huidige nummer twee in de tussenstand tegenover onder andere GPFans. "Red Bull heeft fantastisch werk geleverd met hun motor, maar Mercedes ook", aldus de Brit. De voormalig coureur van Mercedes wijst daarbij ook op de verschuivingen van personeel achter de schermen. "Ik heb gehoord dat er wat mensen van Mercedes naar Red Bull zijn gegaan", vervolgt hij. "Hoe dan ook hebben ze in zo'n kort tijdsbestek voor een nieuwe motorfabrikant iets gepresteerd wat niemand voor mogelijk hield en daarvoor verdienen ze lof", klinkt het over het project van Red Bull Powertrains en Ford.

Mercedes-motor even goed als die van Red Bull

Hoewel Red Bull op papier de benchmark is voor de verbrandingsmotor, blijkt op het circuit dat de door Mercedes aangedreven wagens oppermachtig zijn door een betere integratie van de elektrische systemen en superieur energiemanagement. Hamilton is dan ook van mening dat de Duitse fabrikant absoluut niet onderdoet voor de concurrentie. "Ik denk dat Mercedes nog steeds een even goede motor heeft, misschien wel net zo goed, het zit heel erg dicht bij elkaar", benadrukt hij. "Maar uiteindelijk is het niet mijn beslissing", sluit Hamilton af over het oordeel van de autosportbond. De coureur van Ferrari beleeft zelf een sterke fase in het seizoen en bereidt zich momenteel voor op de aankomende Grand Prix van Barcelona-Catalonië, nadat hij in Canada en Monaco als tweede over de streep kwam.

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