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Fernando Alonso

Alonso neemt afscheid van Barcelona-Catalunya: "Waarschijnlijk mijn laatste F1-race hier"

Fernando Alonso — Foto: © IMAGO

Alonso neemt afscheid van Barcelona-Catalunya: "Waarschijnlijk mijn laatste F1-race hier"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Fernando Alonso heeft aangegeven dat de aankomende race op het Circuit de Barcelona-Catalunya naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste Formule 1-optreden op deze baan zal zijn. De 44-jarige Spanjaard kent een op zijn zachtst gezegd uitdagend seizoen bij Aston Martin en overweegt serieus om na dit jaar een punt achter zijn loopbaan te zetten. Dat liet hij vandaag weten tegenover onder andere GPFans.

Dat de tweevoudig wereldkampioen rekening houdt met een afscheid in Catalonië, heeft een dubbele oorzaak. Enerzijds loopt zijn huidige contract bij Aston Martin eind dit jaar af en zal hij rond de zomerstop een definitief besluit nemen over zijn toekomst in de koningsklasse. Anderzijds verdwijnt het circuit in Montmeló vanaf volgend jaar als vaste waarde van de kalender. De baan gaat vanaf dan rouleren met het Belgische Spa-Francorchamps, terwijl een nieuw stratencircuit in Madrid de officiële titel van de Spaanse Grand Prix overneemt.

Alonso hoopt op magisch weekend

Ondanks de sportieve malaise hoopt de Aston Martin-coureur de aanwezige fans een mooie show te bieden. "Het wordt een speciaal weekend en waarschijnlijk wordt het mijn laatste race in Barcelona in de Formule 1", aldus Alonso. "Ik wil iedereen bedanken en ga proberen ervan te genieten. Ik zal niet competitief zijn en waarschijnlijk niet al te lang in de auto zitten tijdens de kwalificatie. In de race hopelijk wel, maar niet met de snelheid die we allemaal zouden willen. Toch wil ik dat iedereen geniet van het weekend. Het is altijd een feest met alle fans naar Barcelona komen. Dit is volgens mij mijn drieëntwintigste Grand Prix hier en ze waren allemaal magisch. Deze laatste moet ook magisch worden", zo vertelt hij.

Mooiste herinnering aan Barcelona-Catalunya

Inclusief de naderende editie staat de teller voor de coureur uit Oviedo inderdaad op 23 officiële deelnames aan deze thuisrace. In al die jaren wist hij twee keer te winnen en stond hij in totaal zeven keer op het podium. Gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan het circuit, hoeft de routinier niet lang na te denken. "Wanneer je wint, wordt dat natuurlijk de speciale herinnering", legt de thuisheld uit. "Ik zou 2006 zeggen, want de verwachtingen waren enorm hoog nadat we in 2005 het kampioenschap hadden gewonnen en op pole position stonden. Iedereen verwachtte dat we op zondag zouden winnen. Ik denk dat ik me die race zal herinneren als mijn nummer één herinnering", klinkt het.

Geloof jij dat dit echt de laatste keer is dat we Fernando Alonso in actie zien in Barcelona?

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