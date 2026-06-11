Alpine heeft met succes een 'Right of Review' aangevraagd bij de FIA over de twee tijdstraffen die Pierre Gasly ontving tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. De stewards hebben geoordeeld dat er daadwerkelijk sprake is van significant en relevant nieuw bewijs dat nog niet beschikbaar was toen de oorspronkelijke beslissingen werden genomen. Hierdoor zijn de verzoekschriften van de Franse renstal ontvankelijk verklaard en buigt men zich opnieuw over de kwestie.

Tijdens de race door de straten van Monte Carlo kreeg Gasly twee afzonderlijke tijdstraffen van elk vijf seconden aan zijn broek. De Alpine-coureur zou de maximumsnelheid in de pitstraat van 60 kilometer per uur tot tweemaal toe nipt hebben overschreden, met gemeten snelheden van 60,1 en 60,4 kilometer per uur. Door deze totale tijdstraf van tien seconden viel de Fransman in de einduitslag terug van de derde naar de zevende positie. Gasly stond in de mediapen met tranen in zijn ogen vanwege het verlies van het podium. Het team was het direct na de race al oneens met deze straffen en stelde dat de pitlimiter van de wagen correct was ingesteld op 59,5 kilometer per uur.

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FOM-data toont onnauwkeurige snelheidsmeting aan

Uit de officiële documenten van de FIA blijkt nu dat Alpine inderdaad een sterk argument in handen heeft. De officiële tijdwaarnemer van de Formule 1, onder Formula One Management, heeft woensdag bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat de afstand die is gebruikt om de snelheid in de pitstraat te berekenen onnauwkeurig was. Hierdoor werd de snelheid van de auto overschat. De stewards, bestaande uit Jean-François Calmes, Garry Connelly, Tanja Geilhausen en Derek Warwick, oordeelden zojuist dat dit bewijs op zichzelf voldoende is om aan de strenge eisen voor een herziening te voldoen.

Daarnaast heeft Alpine met eigen data aangewezen dat Gasly op geen enkel moment de snelheidslimiet heeft overschreden en dat hij extra voorzichtig was in de pitstraat, omdat hij op voorhand al gewaarschuwd was. De FIA en FOM waren op de hoogte van de problemen met de tijdlussen in de pitstraat, maar de stewards niet. Hoewel de herziening nu is geaccepteerd, moet er nog een definitieve uitslag komen van de inhoudelijke hoorzitting. Dat de herziening is aangenomen, betekent niet automatisch dat Alpine ook haar gelijk kan krijgen. Totdat er een nieuw oordeel ligt, blijven de oorspronkelijke uitslag en de straffen van kracht.

Mocht de uitslag van de Grand Prix van Monaco gewijzigd worden, dan kan Gasly zijn P3-resultaat terugkrijgen. Dit zou Isack Hadjar en Red Bull Racing van het podium stoten.

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