Max Verstappen is overwegend positief over de onlangs overeengekomen wijzigingen in de motorreglementen van de Formule 1 voor de komende seizoenen. De Red Bull Racing-coureur is blij dat er actie wordt ondernomen, al had hij de definitieve aanpassingen liever sneller geïntroduceerd gezien. De viervoudig wereldkampioen erkent echter dat de uiteenlopende belangen van de verschillende fabrikanten een snellere omschakeling in de weg stonden.

De FIA maakte gisteren bekend dat er een akkoord is bereikt over een stapsgewijze aanpassing van de regels rondom de krachtbronnen voor de seizoenen 2027 en 2028. De balans tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem wordt verschoven om de competitiviteit te waarborgen. De vermogensverhouding gaat volgend jaar naar 58/42 en het seizoen erop naar 60/40. Deze ingreep volgt op klachten over overmatig energiemanagement tijdens de eerste races van het huidige seizoen. Om het zogeheten lift-and-coast en super clipping tegen te gaan, wordt het vermogen van de verbrandingsmotor verhoogd en de brandstoftoevoer vergroot.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen ziet verandering na kritiek

Verstappen is één van de coureurs die zich eerder kritisch uitliet over het gebrek aan pure raceactie onder de huidige technische reglementen. De Limburger is dan ook te spreken over de ingreep van de internationale autosportbond om de sportieve strijd op de baan te verbeteren. "Ik vind het mooi om te zien dat er veranderingen worden doorgevoerd", reageert de huidige nummer zeven in de tussenstand tegenover onder andere GPFans. "Natuurlijk waren er al kleine wijzigingen doorgevoerd eerder dit jaar, maar dan komt volgend jaar er nog bij", voegt de coureur daaraan toe over de gewenste snelheid van de aanpassingen.

Politiek compromis staat snellere omschakeling in de weg

Achter de schermen speelde zich een flinke politieke strijd af tussen de verschillende motorleveranciers over de toekomstige koers van de Formule 1. Waar partijen als Mercedes en Red Bull Ford aandrongen op snelle en ingrijpende wijzigingen, boden Ferrari en Audi weerstand vanwege reeds gedane investeringen in hun huidige projecten. Dit resulteerde in een compromis waarbij de volledige transitie naar een nieuwe vermogensverhouding pas in 2028 wordt voltooid. "Natuurlijk had ik gehoopt dat wat we in 2028 krijgen, we volgend jaar al zouden krijgen", stelt Verstappen over de timing van de implementatie. "Maar ik begrijp uiteraard ook dat daar soms politiek bij komt kijken. De veranderingen die ze doorvoeren gaan in ieder geval de goede kant op, dus dat is een goede zaak."

Gerelateerd