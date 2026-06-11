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Antonelli with Italian flag wrapped around him in Mercedes race suit holding up one finger to demonstrate race win at Monaco GP

Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"

Antonelli with Italian flag wrapped around him in Mercedes race suit holding up one finger to demonstrate race win at Monaco GP — Foto: © IMAGO

Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Andrea Kimi Antonelli merkt dat de verwachtingen in zijn thuisland Italië hooggespannen zijn nu hij de Formule 1 domineert. De jonge coureur van Mercedes krijgt steeds meer de status van een nationale volksheld, mede doordat het Italiaanse voetbalelftal ontbreekt op het WK 2026. Dat vertelt de kampioenschapsleider tijdens de persconferentie voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië in reactie op een vraag van GPFans.

De negentienjarige coureur beleeft een uiterst succesvol seizoen en voert momenteel de ranglijst aan met een ruime voorsprong op Ferrari-coureur Lewis Hamilton en teamgenoot George Russell. Met vijf opeenvolgende overwinningen, waaronder een historische zege in de straten van Monaco, werd hij de eerste Italiaan in twintig jaar die een Grand Prix op zijn naam schrijft. Tegelijkertijd moet Italië het wereldkampioenschap voetbal, dat vandaag in Mexico-Stad van start is gegaan, voor de derde keer op rij aan zich voorbij laten gaan.

Vergelijking met Jannik Sinner

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het raceweekend in Spanje werd Antonelli door GPFans-journalist Brian van Hinthum gevraagd naar de toenemende druk. Daarbij werd de vergelijking getrokken met tennisser Jannik Sinner, die dit jaar eveneens de wereldranglijst aanvoert en onlangs in Rome zegevierde, en tevens zelf een groot F1-fan is.

De jonge Italiaan gaf aan dat hij de precieze impact in zijn thuisland lastig kan inschatten, aangezien hij door zijn drukke schema weinig thuis is. "Ik weet het niet precies, want ik ben al een tijdje niet meer in Italië geweest, maar van wat ik heb gehoord, worden de verwachtingen behoorlijk hoog", reageerde Antonelli. Hij is zich er echter goed van bewust hoe de autosportfans in zijn land de recente successen beleven. "En ik weet ook, omdat ik Italiaan ben, hoe enthousiast we over dingen kunnen worden", voegde hij daaraan toe.

Groeiende steun

Ondanks de immense druk die komt kijken bij het leiden van het wereldkampioenschap en het dragen van de nationale hoop, ziet de teamgenoot van Russell de aandacht vooral als iets positiefs. "Het is natuurlijk geweldig om zoveel steun te zien en het groeit alleen maar", legde hij uit. Volgens Antonelli kan deze nationale euforie hem juist vooruit helpen in het restant van het seizoen. "Als je in staat bent om het te omarmen, is het een extraatje. Het is dus geweldig en hopelijk blijft het groeien", besloot Antonelli.

Denk jij dat Andrea Kimi Antonelli de nieuwe grote sportster van Italië wordt?

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