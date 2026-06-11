Lewis Hamilton is in aanloop naar de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië geconfronteerd met de vermiste handdoek van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan gaf tijdens een persconferentie eerder vandaag aan dat hij nog altijd op zoek is naar de handdoek, nadat Kim Kardashian deze na Monaco meenam. De zevenvoudig wereldkampioen werd vervolgens door GPFans gevraagd of hij meer wist van het opmerkelijke voorval.

Tijdens het raceweekend in het vorstendom zorgde Kardashian voor ophef door na de race een handdoek van een tafeltje te pakken die gereserveerd was voor racewinnaar Antonelli. De realityster, die aanwezig was om haar kersverse vriend Hamilton te steunen, gebruikte de doek om haar gezicht af te vegen en liep er vervolgens mee weg. Antonelli, die momenteel het wereldkampioenschap leidt namens Mercedes, reageerde in Spanje met een knipoog op de situatie. "Nee, ik ben er nog steeds naar opzoek", zei hij lachend over de verdwenen handdoek.

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Hamilton weet er niks van af

Tijdens de mediasessie van Ferrari werd Hamilton, die sinds begin dit jaar een relatie heeft met Kardashian, aangesproken op de uitspraak van de Mercedes-coureur en de filmpjes van zijn vriendin die viral gingen. GPFans-journalist Brian van Hinthum wees de coureur van de Scuderia op de persconferentie van Antonelli. "Kimi zei net tijdens de persconferentie dat hij nog steeds opzoek is naar zijn handdoek van Monaco. Zou je hem daar misschien mee kunnen helpen?" Hamilton leek in eerste instantie niet direct te begrijpen waar de vraag over ging, waarna er verdere uitleg werd gegeven. "Het gaat om de handdoek die Kim meenam in Monaco."

De opmerking zorgde voor lachers op de hand in de hospitality-unit van Ferrari. Ook Hamilton kon er goed om lachen. "Ik weet er helaas niks van af!", antwoordde de Brit.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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