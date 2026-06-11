close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hamilton on podium below shaking hand of Antonelli who is on top step, both in Ferrari and Mercedes race suits respectively

Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"

Hamilton on podium below shaking hand of Antonelli who is on top step, both in Ferrari and Mercedes race suits respectively — Foto: © IMAGO

Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton is in aanloop naar de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië geconfronteerd met de vermiste handdoek van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan gaf tijdens een persconferentie eerder vandaag aan dat hij nog altijd op zoek is naar de handdoek, nadat Kim Kardashian deze na Monaco meenam. De zevenvoudig wereldkampioen werd vervolgens door GPFans gevraagd of hij meer wist van het opmerkelijke voorval.

Tijdens het raceweekend in het vorstendom zorgde Kardashian voor ophef door na de race een handdoek van een tafeltje te pakken die gereserveerd was voor racewinnaar Antonelli. De realityster, die aanwezig was om haar kersverse vriend Hamilton te steunen, gebruikte de doek om haar gezicht af te vegen en liep er vervolgens mee weg. Antonelli, die momenteel het wereldkampioenschap leidt namens Mercedes, reageerde in Spanje met een knipoog op de situatie. "Nee, ik ben er nog steeds naar opzoek", zei hij lachend over de verdwenen handdoek.

Hamilton weet er niks van af

Tijdens de mediasessie van Ferrari werd Hamilton, die sinds begin dit jaar een relatie heeft met Kardashian, aangesproken op de uitspraak van de Mercedes-coureur en de filmpjes van zijn vriendin die viral gingen. GPFans-journalist Brian van Hinthum wees de coureur van de Scuderia op de persconferentie van Antonelli. "Kimi zei net tijdens de persconferentie dat hij nog steeds opzoek is naar zijn handdoek van Monaco. Zou je hem daar misschien mee kunnen helpen?" Hamilton leek in eerste instantie niet direct te begrijpen waar de vraag over ging, waarna er verdere uitleg werd gegeven. "Het gaat om de handdoek die Kim meenam in Monaco."

De opmerking zorgde voor lachers op de hand in de hospitality-unit van Ferrari. Ook Hamilton kon er goed om lachen. "Ik weet er helaas niks van af!", antwoordde de Brit.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

Mercedes Ferrari Lewis Hamilton Kimi Antonelli Grand Prix van Monaco Circuit de Barcelona-Catalunya

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes gedwongen tot aerodynamische aanpassing na brief Ferrari aan de FIA

Mercedes gedwongen tot aerodynamische aanpassing na brief Ferrari aan de FIA

  • Vandaag 16:06
Hamilton verbaasd over FIA-status Red Bull Ford-motor: "Mercedes is net zo goed"

Hamilton verbaasd over FIA-status Red Bull Ford-motor: "Mercedes is net zo goed"

  • 1 minuut geleden
Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"

Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"

  • 3 uur geleden
Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'

Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'

  • Vandaag 12:36
  • 5
'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'

'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'

  • Vandaag 12:12
  • 9
Kardashian en entourage duwen presentatoren in Monaco opzij: 'Mijn rug doet er pijn van'

Kardashian en entourage duwen presentatoren in Monaco opzij: 'Mijn rug doet er pijn van'

  • Gisteren 12:27
  • 6

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

20:39
Hamilton verbaasd over FIA-status Red Bull Ford-motor: "Mercedes is net zo goed"
19:34
Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"
17:39
Albon snapt weinig van Red Bull als beste motor: 'Alleen bij testdagen en in Miami gezien'
16:44
Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"

Net binnen

20:39
Hamilton verbaasd over FIA-status Red Bull Ford-motor: "Mercedes is net zo goed"
20:05
Verstappen positief over nieuwe motorreglementen: "Het gaat de goede kant op"
18:57
Formule 1 en supportklasses verlengen contract met Pirelli met extra seizoen
18:31
Russell heeft hoofd geleegd na Monaco: "Titel ligt nu zover buiten mijn bereik"
18:10
Verstappen over brief Brown aan de FIA: "Niet mijn probleem"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen positief over nieuwe motorreglementen: "Het gaat de goede kant op" regels 2027 en 2028

Verstappen positief over nieuwe motorreglementen: "Het gaat de goede kant op"

35 minuten geleden
Verstappen over brief Brown aan de FIA: "Niet mijn probleem" Max Verstappen

Verstappen over brief Brown aan de FIA: "Niet mijn probleem"

2 uur geleden 3
Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog" kimi na vraag gpfans

Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"

3 uur geleden
Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs right of review aangenomen

Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs

Vandaag 14:53
Ontdek het op Google Play
x