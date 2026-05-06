Verstappen looking shocked with a background of his Red Bull spinning on track at Miami GP

Pirouette van Verstappen laat geen indruk achter bij Montoya: 'Talent? Nee, puur geluk'

Verstappen looking shocked with a background of his Red Bull spinning on track at Miami GP — Foto: © IMAGO x GPFANS
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya was de spin van Max Verstappen tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Miami geen uiting van wagenbeheersing, maar puur geluk. De Colombiaan, die tegenwoordig als analist voor F1 TV werkt, gaat daarmee recht in tegen de mening van collega Jolyon Palmer. Ze bespraken het in de nabeschouwing van de Amerikaanse wedstrijd.

Verstappen kende afgelopen weekend een chaotische start op het Miami International Autodrome. De Red Bull Racing-coureur dook zij-aan-zij met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc de eerste bocht in, waarna hij zich een klein beetje verremde. Hij zat nog altijd naast Leclerc, toen hij in de tweede bocht de achterkant van de RB22 verloor. De Limburger deed een volledige pirouette en kon zijn weg snel vervolgen, maar hij was wel teruggevallen naar rond de tiende positie. Ondanks de tegenslag en een latere tijdstraf van vijf seconden, wist Verstappen de race uiteindelijk nog als vijfde af te sluiten.

Talent of geluk?

Tijdens de nabeschouwing van F1 TV kwam de opvallende spin van Verstappen ter sprake. Palmer toonde zich onder de indruk van de manier waarop de coureur zijn bolide na de stuurfout weer snel in de juiste richting kreeg. "Ik denk dat hij over zo'n grote vaardigheid beschikt als het gaat om spinnende auto's en om deze op het juiste moment weer op gang te krijgen", aldus Palmer. Montoya, die sinds dit seizoen deel uitmaakt van het presentatieteam, was het daar echter totaal niet mee eens. "Jij noemt dat talent? Ik dacht dat het puur geluk was", reageerde hij stellig.

Palmer liet het daar niet bij zitten en probeerde zijn collega uit te leggen waarom hij de actie van de Red Bull-coureur wel degelijk als talent beschouwt. "Als je het zo vaak doet als Max, moet je wel zeggen dat het talent is. Bij een spinnende auto verandert je uitzicht natuurlijk voortdurend", verklaarde de Brit. Hiermee doelde hij op het overzicht dat Verstappen wist te behouden, terwijl alles op hoge snelheid om hem heen draait.

Montoya bleef echter bij zijn standpunt en weigerde Verstappen, die momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap, extra credits te geven voor de actie. Volgens de zevenvoudig Grand Prix-winnaar is het simpelweg een logisch gevolg van de dynamiek van de auto. "Ja, maar de auto spint altijd en daarna neemt de snelheid af", sloot Montoya de discussie nuchter af.

Vind jij de redding van Max Verstappen een teken van uitzonderlijk talent of was het puur geluk?

63 stemmen

