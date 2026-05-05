Carlos Sainz, Max Verstappen, Liam Lawson, generic, Baku, 2025

Verstappen haalt schouders op na kritiek Sainz: "Een jungle in het middenveld"

Verstappen haalt schouders op na kritiek Sainz: "Een jungle in het middenveld"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen haalt zijn schouders op over de kritiek van Carlos Sainz na hun gevecht tijdens de Grand Prix van Miami. De viervoudig wereldkampioen stelt dat het racen in het middenveld chaotisch is en trekt zich weinig aan van de klachten van de Spanjaard.

Tijdens de race op zondag viel Verstappen ver terug na een spin in de openingsronde. Tijdens zijn inhaalrace kwam hij bij bocht zeventien de Williams van Sainz tegen, waarna hij de Spanjaard passeerde. Sainz was niet gediend van de actie en liet dat duidelijk merken over de boordradio. "Hij drukte me van de baan", zo klaagde Sainz. "Hij denkt dat hij kan doen wat hij wil, alleen maar omdat hij in het middenveld racet", voegde hij daaraan toe. Na afloop van de wedstrijd deed de Williams-coureur er tegenover de pers nog een schepje bovenop door het rijgedrag van de Nederlander als "grensverleggend" te bestempelen.

Jungle in middenveld

Gevraagd naar de opmerkingen van Sainz, haalt Verstappen zijn schouders op. "Ik weet het niet. Het is een beetje een jungle in het middenveld, dus ik weet niet wat ik moet zeggen", zo citeert Crash de achtentwintigjarige coureur. Het was overigens niet het enige incident waar Verstappen in de slotfase bij betrokken was. In de laatste ronde kwam hij in aanraking met de Mercedes van George Russell.

Contact met Russell

Russell plaatste een inhaalpoging bij de eerste bocht, wat resulteerde in contact tussen de twee wagens. "Bij het uitkomen van bocht één raakte hij mijn voorbanden en ik denk dat hij wat schade aan zijn voorvleugel opliep", legt Verstappen uit. "Gelukkig had ik geen lekke band, maar dat kan gebeuren", aldus de Red Bull-rijder. Hij benadrukt daarbij dat de touché puur een race-incident was en "niets te maken had met de geschiedenis" tussen de twee coureurs. De stewards onderzochten het moment, maar besloten geen straffen uit te delen.

Vond jij de inhaalactie van Verstappen op Sainz te agressief?

57 stemmen

